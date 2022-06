Aangifte tegen lekkende politie om artikelen Mink Kok en Najim Z.

Connect on Linked in

De advocaat van Najim Z. (41) die recent samen met Mink Kok (61) werd uitgeleverd door Libanon op verdenking van grootschalige handel in cocaïne heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen politiemensen die hun ambtsgeheim zouden hebben geschonden tegenover verslaggevers van Het Parool en De Telegraaf. Beide kranten hebben volgens advocaat André Seebregts politie-informatie gepubliceerd die hij niet kent uit het dossier.

‘Sleutelspelers’

Seebregts richt zich met zijn klacht met name op Het Parool van afgelopen zaterdag waarin de krant inging op de positie die Z. zou bekleden in de onderwereld en met name als relatie van de van een serie moordopdrachten verdachte Ridouan Taghi. Najim Z. zou een van de ‘sleutelspelers’ zijn. Volgens Seebregts heeft één van de verslaggevers in de podcast De Willem op 8 juni ook al informatie naar buiten gebracht die kennelijk van politiebronnen afkomstig was.

Seebregts wijst ook op een artikel van 3 april in de Telegraaf over de arrestaties in Beiroet, waarin de verslaggevers zich baseren op ‘politiebronnen’, en schrijven dat Z. volgens die bronnen een ‘kopstuk’ van het criminele samenwerkingsverband rond Ridouan Taghi is.

Najim Z. ontkent dat te zijn.

‘Beïnvloeden’

Seebregts zegt dat zijn cliënt er niet aan twijfelt dat de informatie over Z. in Het Parool en De Telegraaf afkomstig is vanuit de boezem van de politie en dat er dus sprake moet zijn geweest van schending van het ambtsgeheim.

Seebregts: ‘Wij kennen de informatie in de kranten niet uit het politiedossier. Mijn cliënt zegt: wat is dit naar buiten brengen van deze informatie anders dan een poging om de rechters oneigenlijk te beïnvloeden? Hij vindt dat dit raakt aan zijn recht op een eerlijk proces.’

Seebregts zegt dat Najim Z. van mening is dat als de politie hem beschuldigt van strafbare feiten de politie zelf niet ook strafbare feiten dient te plegen door het ambtsgeheim te schenden.