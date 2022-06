Najim Z.: ‘Kopstuk cocaïnehandel én vermeend handlanger Taghi’

Connect on Linked in

De 41-jarige Amsterdammer Najim Z., die vorige week samen met zijn ‘schoonvader’ Mink Kok (60) vanuit Libanon naar Nederland is uitgeleverd, kwam in 2019 als mogelijke handlanger van Ridouan Taghi in beeld bij de opsporingsdiensten. Dat gebeurde na informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche, maar leidde toen nog niet tot intensief onderzoek. Dat schrijft Het Parool zaterdag.

Mink Kok en Najim Z. werden in april in Libanon aangehouden op verdenking van grootschalige internationale cocaïnehandel. Z. wordt in verband gebracht met zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Kok is volgens het OM vermoedelijk betrokken bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020.

‘Belangrijke speler’

Waar Kok decennia lang een kopstuk was in de Amsterdamse onderwereld, was Najim Z. tot zijn arrestatie onbekend bij het ‘grote publiek’. Het Parool schreef eerder al dat Z. wordt gezien als ‘de financiële man van Ridouan Taghi’. In een exclusief artikel schrijft de Amsterdamse krant zaterdag dat Najim Z. wordt gezien als een belangrijke speler die volgens politie en justitie zelfstandig én voor de vermoede criminele organisatie van Ridouan Taghi groot in de cocaïnehandel zat en financiële zaken regelde.

Gelderland

Najim Z. werd in 1981 geboren in Marokko en kwam als kind naar Nederland. Hij woonde een groot deel van zijn jeugd in de Gelderse plaatsen Voorthuizen en Barneveld. Vanaf 2011 woonde hij in Amsterdam. Zes jaar later verhuisde hij (in elk geval op papier) naar Capelle aan den IJssel en in 2018 verdween hij naar het Spaanse Marbella, maar hij verbleef ook in Dubai.

Stiefschoonvader

Aan de Schieweg in Rotterdam-Noord was Z. enige tijd de uitbater van Café ’t Vaatje. In het criminele milieu zijn Z.’s bijnamen ‘Peace’ en ‘Real Madrid’. Volgens Het Parool is Mink Kok niet officieel zijn schoonvader, maar zijn stiefschoonvader. De vrouw van Najim Z. is de dochter van de vrouw van Kok. Zelf heeft Z. een dochter die in Amsterdam woont.

Sky ECC

Nadat Najim Z. in 2019 als mogelijke handlanger van Taghi opdook in geheime TCI-informatie, viel met het kraken van de servers van Ennetcom en Sky ECC een duidelijker profiel van hem te schetsen. Volgens de opsporingsdiensten blijkt daaruit dat Z. betrokken is bij de import van twee partijen cocaïne van 750 kilo en 840 kilo die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam werden onderschept.

ACM

In oktober 2021 werd de taskforce Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) opgericht, waarmee de politie de jacht opende op de belangrijkste vertrouwelingen rond de vermeende organisatie van Taghi. Najim Z. werd al snel een belangrijk doelwit van het ACM-project. Uit relatief kort en intensief onderzoek zou volgens de recherche het beeld ontstaan dat Z. financiële zaken voor Taghi regelt én een kopstuk is in de voortgezette cocaïnehandel van diens vermoede criminele organisatie.

Smartphone dochter

De recherche ontdekte dat de dochter van Najim Z. in Libanon was geweest en slaagde erin haar smartphone in beslag te nemen. Daarin zat een schat aan informatie. Zo was op foto’s uit Beiroet bijvoorbeeld dezelfde fitnessruimte te zien als waarvan foto’s waren gevonden in de onderschepte Sky ECC-data van haar vader, maar doordat aan de foto’s van de dochter ook gps-gegevens hingen, was ook precies te zien waar die beelden waren geschoten.

Inmiddels wordt ook Omar Z. (de broer van Najim) verdacht van het witwassen van zijn misdaadwinsten, én Omars zwager, die registeraccountant is in Voorthuizen.

‘Nauwelijks bewijs’

Advocaat André Seebregts van Najim Z. stelt tegen Het Parool dat in het strafdossier niets te vinden is over de vermeende banden van zijn cliënt met Ridouan Taghi. ‘Kennelijk is er dus nauwelijks bewijs voor. Volgens de processtukken is mijn cliënt uitsluitend aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij die twee drugstransporten van 750 kilo cocaïne en die 840 kilo cocaïne.’

De rechter-commissaris in Amsterdam bepaalde dinsdag dat Mink Kok en Najim Z. zeker veertien dagen langer vast blijven zitten.