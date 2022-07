Aanhouding in zaak dood Siki Martina

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een 34-jarige man aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij het schietincident waarbij dj en producer Siki Martina om het leven kwam.

door Joost van der Wegen

Verdacht

De politie heeft maandag een man uit Steenbergen aangehouden in verband met de dood van Martina. Dit gebeurde in de plaats Barendrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident, waarbij de 31-jarige producer om het leven kwam. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Beelden

Uit door de politie bekeken beelden en verder onderzoek is gebleken dat er zeker nog een andere man aanwezig was tijdens het schietincident op zondagavond om 21.30 uur, op het metrodek bij de Coolhaven. Het onderzoek richt zich op dit moment vooral op die persoon.

Donkere auto

Direct na het incident was het rechercheteam op zoek naar een bij het incident weggereden donkere auto (zie foto politie links). De politie zegt in een bericht dat zij maandag melding kreeg van een oplettende burger over een geparkeerde auto met kogelinslagen in Rotterdam-Ommoord. Dit blijkt de gezochte donkere auto te zijn. Het voertuig is in beslag genomen en wordt onderzocht.