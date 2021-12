Aanhouding na aankoop Rolex in contanten

Print This Post

Agenten hebben dinsdag een man aangehouden op beschuldiging van diefstal, heling en witwassen. Aanleiding was zijn aankoop in contanten van een Rolex horloge ter waarde van 27.000 euro.

Verdacht

De 62-jarige verdachte man werd aangehouden in een hotelkamer in Breukelen, na het doen van een transactie die als verdacht was verklaard door de financiële afdeling van de politie Midden-Nederland.

Hij had in juni van dit jaar een Rolex-horloge gekocht, ter waarde van 27.000 euro.

Strafblad

Het financiële opsporingsteam van de eenheid Midden-Nederland startte na ontvangst van de melding een onderzoek. Tijdens het onderzoek ging de politie de gangen van de verdachte na. Daaruit bleek dat hij zich regelmatig ophield met personen die zich vaker aan heling en diefstal schuldig maakten.

Uit onderzoek kwam naar voren dat hij geen officieel inkomen had. Ook beschikte hij alleen over een briefadres en had hij een strafblad waarop vermogensdelicten stonden, aldus de politie.

Doorzoeking

Ook kwam de politie achter twee verblijfplaatsen van de verdachte man, in Utrecht. Bij doorzoeking op de adressen werden parfums, cosmetica-artikelen, zonnebrillen, sieraden, horloges (waaronder ook een Rolex) en administratie in beslag genomen. Net als een BMW-personenauto, die op naam stond van een katvanger.

De verdachte zal worden verhoord, laat de politie weten. Het onderzoek naar diefstallen, heling en witwassen van de verdachte gaat door.

De laatste jaren zijn diverse bendes actief die op gewelddadige manier eigenaren van dure horloges beroven. Hieronder ook een aantal bekende Nederlanders.