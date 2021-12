Berovers Lil Kleine in beeld (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van drie mannen die begin vorige maand de 27-jarige Jorik Scholten, alias Lil Kleine, zouden hebben beroofd. Ze namen daarbij mogelijk een zeer duur horloge mee. Scholten liep bij de beroving een hersenschudding op.

Niet teruggevonden

De beroving was op donderdagavond 4 november toen Scholten rond 23.45 over de Willemskade in het centrum van Rotterdam liep. Het is niet helemaal zeker dat de daders het horloge hebben buitgemaakt. Zodra Scholten doorkreeg dat hij werd aangevallen gooide hij het horloge weg. De politie heeft het horloge niet in de omgeving van de plaats delict kunnen terugvinden.

Klap met vuurwapen

Er zijn camerabeelden van de drie verdachten. Daarop is te zien hoe zij een tijdje rondhingen in de buurt van het Wereldmuseum. Daar bezocht Lil’ Kleine die avond een feest. Nadat hij het pand had verlaten werd hij overvallen. De mannen gebruikten volgens Scholten direct geweld en schreeuwden op agressieve toon. Eén van hen sloeg met een vuurwapen op zijn hoofd. Scholten liep een hersenschudding op.

Antillianen

De daders zijn mogelijk van Antilliaanse komaf. Ze zijn donker getint, spreken Nederlands en Papiaments en droegen donkerkleurige kleding, in elk geval één jas van het merk The North Face.

Het verdwenen horloge is een rosé-gouden exemplaar van het merk Patek Philippe, type 5711, en heeft een waarde van ruim honderdduizend euro.