Aanhouding voor beschieting Poolse supermarkt

De politie in Rotterdam zegt een man te hebben opgepakt die verdachte is van de beschieting van een Poolse buurtwinkel op maandagavond, op de Franselaan in Delfshaven. Het is een 21-jarige Rotterdammer. De politie kwam bij de verdachte uit via de auto die door getuigen was omschreven.

(Beeld JBMedia)



Maandagavond rond 22.30 werd de Poolse supermarkt beschoten. Er zouden zeker drie kogels zijn afgevuurd, zo meldden buurtbewoners aan Crimesite. Er waren meerdere inslagen in de winkelruit en er lagen zeker drie hulzen op straat. Niemand raakte gewond. Dezelfde winkel werd zondagavond op dezelfde tijd ook beschoten. Ook toen waren er inslagen in de winkelruit, maar geen gewonden.

Getuigen vertelden de politie dat er na de beschieting maandagavond een auto was weggereden. Oplettende getuigen hadden een kenteken onthouden. Dat kenteken leidde naar de 21-jarige Rotterdammer die dinsdagmorgen in de Rotterdamse wijk Prinsenland is aangehouden.

Volgens getuigen uit de buurt is de winkel eigendom van Iraakse Koerden. Vorige week was er een gewapende overval bij de winkel.

Vorig jaar waren verschillende Poolse winkels in verschillende plaatsen in Nederland doelwit van aanslagen.