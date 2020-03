Aanhoudingen in groot witwasonderzoek

Connect on Linked in

In een witwasonderzoek zijn vandaag en vorige week dinsdag acht mensen gearresteerd en verhoord, aldus het landelijk parket. Die aanhoudingen volgen op doorzoekingen die al in juni vorig jaar zijn gedaan. Op 13 juni 2019 waren er invallen in negen woningen en bedrijfspanden, in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Reeuwijk, Amstelveen, Eindhoven en Riel.

Tijdens de doorzoekingen is toen beslag gelegd op een grote hoeveelheid administratie, een luxueus verbouwde woning in Capelle aan den IJssel (met onder meer een keuken van meer dan 60.000 euro), een woning in Rotterdam, een zevental auto’s, luxe goederen en contant geld. Het Openbaar Ministerie zegt te vermoeden dat verdachten crimineel geld hebben geïnvesteerd.

In de resultaten van het onderzoek dat volgde zijn de verdenkingen zo groot dat er nu acht verdachten zijn gearresteerd. De aanhoudingen vonden plaats in Capelle aan den IJssel, Deventer, Bergschenhoek, Eindhoven, Rotterdam en Reeuwijk.

Twee van de verdachten zitten momenteel nog in voorlopige hechtenis. Zij zullen zich binnenkort moeten gaan verantwoorden voor de rechter in Zwolle.