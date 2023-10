Aanhoudingen in onderzoek Amsterdamse explosie

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie laat woensdag weten dat er dinsdag twee minderjarige verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar de explosie op de Wallen. Daar ging maandagavond in de Oude Hoogstraat een explosief af. Dinsdagavond werd er bij een naast gelegen horecagelegenheid explosief materiaal aangetroffen.

Portiek

Dinsdagmiddag zijn in het onderzoek twee minderjarige Amsterdammers aangehouden in Amsterdam.

Maandagavond was er een zware explosie in een portiek van diverse woningen aan de Oude Hoogstraat in Amsterdam-Centrum. Er was wel veel schade, maar er raakte niemand gewond. Dit ondanks het feit dat er nogal wat mensen daar op straat aanwezig waren.

Nieuwmarkt

Uit onderzoek blijkt dat er een explosief naar binnen is gegooid. Na de explosie zijn twee verdachten richting de Kloveniersburgwal naar de Nieuwmarkt gelopen.

Dinsdagavond werd omstreeks 20.18 bij de politie gemeld dat er mogelijk explosief materiaal in een pand in de Oude Hoogstraat zou liggen. Het gaat om het pand naast het portiek waar maandagavond een explosief af is gegaan.