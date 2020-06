Aanhoudingen in onderzoek recordvangst methamfetamine

Dinsdag zijn vier aanhoudingen verricht in verband met de vondst van 2,5 ton methamfetemine in juni vorig jaar, in Rotterdam. De verdachten zijn een vrouw van 39 en drie mannen van 30 tot 33 jaar. Bij de huiszoekingen zijn telefoons en andere datadragers in beslag genomen. De verdachten worden ook in verband gebracht met een amfetaminelab in Wateringen en in Den Haag.

De verdachten zullen op donderdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle. De politie gaat nog verder met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Vorige week werd een man in beeld gebracht door de politie die was gefilmd in de loods met de methamfetamine, die achter een gemetselde muur was verborgen. De uiteindelijke straatwaarde was honderden miljoenen euro’s. De hoeveelheid was een Europees record. Het pand werd kort na de doorzoeking in brand gestoken. Volgens de politie vermoedelijk door leden van de betrokken criminele organisatie.