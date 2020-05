Man gezocht in onderzoek naar recordvangst meth (VIDEO)

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de recordvangst aan methamfetamine, vorig jaar in Rotterdam, loopt nog volop. Bij een inval op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam vond de politie achter een dubbele muur een verborgen ruimte aan met 2.500 kilo methamfetamine, de grootste vangst ooit in Europa.

Nu blijkt dat de politie in een lopend onderzoek naar de loods aan de Dotterbloemstraat in het pand videobeelden heeft gemaakt met camera’s die de politie in het geheim had geïnstalleerd. In Opsporing Verzocht toonde de politie enkele beelden. Van één van de verdachten die in de loods zijn gefilmd, is de identiteit nog niet achterhaald.

Het gaat om een internationaal onderzoek waarin ook een lokatie in De Meern in beeld kwam. Daar werd ruim 17.000 liter aan chemicaliën in beslag genomen. De politie denkt dat die hadden moeten worden gebruikt om cocaïne te maken uit cocaïne-pasta.

Voorzover bekend zijn er geen arrestaties verricht in het onderzoek. Het valt niet uit te sluiten dat er verbanden zijn met andere internationale meth-onderzoeken, maar daar zegt de politie niets over.