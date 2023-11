Aanhoudingen na onderschepping van drugs in post

Connect on Linked in

De politie heeft vier verdachten aangehouden, na een onderschepping van postpakketten met drugs op Schiphol. Bij huiszoekingen zijn ook drugs, grote hoeveelheden geld en een vuurwapen gevonden.

Drugs

Een speciaal drugsteam van onder meer politie, justitie en douane, het HARC, onderschepte op Schiphol onlangs meerdere postpakketten, waarin drugs zaten verstopt. Naar aanleiding daarvan startte justitie een onderzoek.

Dit vond plaats door haar zogenaamde Post Interventie Team. Dat leidde op woensdag 8 november tot de aanhouding van vier verdachten, en tot huiszoekingen in woningen in Zuid-Holland. Dit meldt de politie in een bericht.

Contanten

Tijdens het onderzoek zijn grote geldbedragen gevonden. In een woning ging het om 26.000 euro in contanten, in een voertuig trof de politie 10.000 euro cash aan. In totaal werd een bedrag van 39.000 euro in beslag genomen. Naast de geldbedragen, nam de politie ook hierbij weer drugs in beslag, en een vuurwapen.

De politie meldt dat ze haar onderzoek heeft gedaan met ‘data gedreven opsporing’.

Vast

Op 10 november bepaalde de rechter-commissaris dat de vier verdachten 14 dagen vast moesten blijven zitten. Zij zitten op het moment ‘in beperkingen’, aldus de politie.

In juni van dit jaar hielp de Nederlandse justitie Duitse collega’s hij het inrekenen van drugscriminelen, die hun handel per post verstuurden.