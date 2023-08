‘Aanslag in Rotterdam is wraak op moord in Marokko’

Print This Post

De woning in Rotterdam waar donderdagnacht een aanslag op is gepleegd, is van de familie van de man die in Marokko een paar dagen terug zijn neef zou hebben doodgestoken. Dat bericht De Telegraaf vrijdag. De politie heeft vrijdag een camera bij de woning neergezet, om herhaling te voorkomen.

Ruzie

De woning aan de Rotterdamse Rembrandtstraat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag met een explosief plaatsvond, is van de familie van Soufiane B., de man die enkele dagen geleden in het Marokkaanse Al-Hoceima zijn neef ‘Hicham’ zou hebben doodgestoken.

De steekpartij zou zijn voortgekomen uit een ruzie om enkele duizenden euro’s en zou mogelijk een criminele achtergrond hebben. Dat melden ‘opsporingsbronnen’ van De Telegraaf.

Woede

Het leidde tot woede in de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam-Noord. Op sociale media werd al wraak gezworen. De naam en foto van de vermeende dader, en ook enkele namen van familieleden onder wie zijn vader, werden daarom genoemd en getoond. Mogelijk is die wraak nu al genomen, met de aanslag op de woning.

De verdachte in Marokko lijkt zelf momenteel niet te treffen, omdat hij volgens Marokkaanse media inmiddels is gearresteerd en daar gedetineerd zit. Dat laatste is overigens niet bevestigd door autoriteiten, aldus de krant.