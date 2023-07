Aanzienlijk lagere straf voor smokkel cocaïne tussen bloemen

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft twee mannen veroordeeld voor de invoer van 320 kilo cocaïne in bloemendozen via luchthaven Schiphol. Die vangst werd gedaan op 24 mei 2021. De vijf dozen zaten op een vrachtvlucht vanuit Ecuador. Een 52-jarige man heeft een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen en een 59-jarige man een gevangenisstraf van drie jaar.

De 52-jarige man had contact met mensen in Zuid-Amerika die hij de cocaïne aan boord van het vliegtuig liet plaatsen. Hij liet door een medeverdachte regelen dat medewerkers van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol de drugs uit het vliegtuig konden halen en verder vervoeren.

De 59-jarige man werkte bij het vrachtafhandelingsbedrijf dat het vrachtvliegtuig heeft gelost. Hij keek voor een medeverdachte in de roosters van het bedrijf wie op bepaalde dagen dienst had, gaf informatie over de vluchten aan de medeverdachte door en stond klaar om de cocaïne uit het vliegtuig te halen.

Tien verdachten

Door het Openbaar Ministerie was tot negen jaar cel geëist. De rechtbank legt aanzienlijk lagere straffen op omdat in vergelijkbare zaken doorgaans lagere straffen worden opgelegd.

In totaal zijn in de zaak “Sargood” tien verdachten voor de rechter gebracht. Er zijn telefoons afgeluisterd en er zijn verdachten geobserveerd. Uit de afgeluisterde gesprekken bleek dat de verdachten in verdekte termen spraken over de invoer van drugs via vrachtvliegtuigen, aldus de rechtbank.

Voorbereidingen

De twee zijn ook veroordeeld voor voorbereidingen voor de invoer van cocaïne tussen november 2020 en mei 2021.

Een derde verdachte is vrijgesproken. Een vierde verdachte moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Acht andere verdachten kwamen voor bij de politierechter voor alleen het treffen van voorbereidingen voor de invoer van cocaïne. Vier van hen zijn vrijgesproken en twee van hen hebben een gevangenisstraf van een jaar gekregen. Aan de andere twee is een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur opgelegd.