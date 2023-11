Acht jaar cel en tbs voor doodslag op Musa Ata in Hengelo

Connect on Linked in

De rechtbank in Almelo heeft vrijdag acht jaar cel en tbs opgelegd aan de 22-jarige Gaytano G. uit Rotterdam wegens doodslag op Musa Ata in Hengelo, op 5 juli 2022. Dat is conform de eis van justitie vorige maand.

Twee schoten

Op de bewuste avond in juli komt rond 23.00 een auto tegen een lichtmast tot stilstand aan de Parallelweg LS in Hengelo. De politie treft de 32-jarige Musa “Ata” Erdogan aan, aan de chauffeurskant met twee dodelijke schotwonden in de hals. Hulpverleners dachten eerst dat het om een auto-ongeluk ging. Toen ze bij de Fiat Panda aankwamen, ontdekten ze dat er een andere oorzaak was, en dat reanimatie geen zin meer had.

Verdachte

Op basis van onder meer camerabeelden en telefoongegevens wordt zes dagen later de 22-jarige verdachte Gaytano G. aangehouden. Nadat hij zich enkele keren tijdens politieverhoren beroept op zijn zwijgrecht, begint hij uiteindelijk te verklaren wat er die avond volgens hem is gebeurd.

De verdachte kwam in beeld bij de politie, omdat hij het laatste telefooncontact was waarmee Ata had gecommuniceerd. Al gauw kon een Snapchat-account worden gekoppeld aan een YouTube-kanaal en werd duidelijk wie de verdachte was. Daarnaast is hij rennend op camerabeelden te zien.

Drugsdeal

Gaytano G. stelt dat hij bij zijn latere slachtoffer in de Trijpstraat instapte voor een drugsdeal van ongeveer 50 euro. Naar eigen zeggen werd hij daarop door Musa Ata bedreigd met een mes en handelde hij uit noodweer toen hij meerdere keren met een vuurwapen op het slachtoffer schoot.

Gangsterrappers

Het OM verwierp het beroep op noodweer: ‘Hij verschuilt zich achter het feit dat het slachtoffer hem zou hebben bedreigd en gebruikt dit als rechtvaardiging. Het is echter verdachte zelf die zich in de wereld van criminele handel in drugs heeft begeven, waarbij hij zichzelf heeft voorzien van een vuurwapen’, aldus het OM. Volgens het OM was Gaytano G. ‘ingebed in het criminele milieu en pronkt hij met criminele activiteiten op YouTube en zijn identificatie met gangsterrappers’.

Brute wijze

De rechtbank legt acht jaar cel en tbs op aan Gaytano G. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich droeg en er ook daadwerkelijk mee schoot, wat de dood van het slachtoffer als gevolg heeft gehad.

‘Verdachte heeft door zijn handelen blijk gegeven van een gebrek aan respect voor het leven van een medemens. De ernstige gevolgen van deze gebeurtenis en de brute wijze waarop het slachtoffer is gedood brengen onmiskenbaar gevoelens van angst en onveiligheid teweeg, zowel in de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer als in de samenleving.’

Noodzakelijk

G. werd eerder veroordeeld voor een geweldsdelict en voor verboden wapenbezit. Daarnaast blijkt uit rapportages van een psychiater en psycholoog dat de kans op toekomstig gewelddadig gedrag hoog is. ‘Zowel aspecten van zijn verstandelijke beperking als zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis vergroten dit risico. Een hoog beveiligingsniveau en een intensieve en langdurige behandeling zijn noodzakelijk om het risico op recidive te verminderen.’