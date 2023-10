Acht jaar en tbs geëist tegen verdachte moordenaar Musa Erdogan

Connect on Linked in

Justitie heeft acht jaar gevangenisstraf en tbs geëist tegen Gaytano G., de man die wordt verdacht van de moord op Musa Erdogan in Hengelo, in juli 2022.

door Joost van der Wegen

Beroofd

Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland eist 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de 22-jarige Gaytano G. uit Rotterdam voor doodslag, gepleegd met een vuurwapen in het centrum van Hengelo op 5 juli 2022.

De officier van Justitie eiste dit woensdag voor de rechtbank in Almelo: ‘Door twee kogels af te vuren heeft verdachte een jonge vader op brute wijze van het leven beroofd. De vrouw van het slachtoffer blijft met drie kleine kinderen achter.’

Dodelijk

Op de bewuste avond in juli komt rond elf uur een auto tegen een lichtmast tot stilstand aan de Parallelweg LS in Hengelo. De politie treft de 33-jarige Musa ‘Ata’ Erdogan aan, aan de chauffeurskant aan met dodelijke schotwonden. Hulpverleners dachten eerst dat het om een auto-ongeluk ging. Toen ze bij de Fiat Panda, aankwamen, ontdekten ze dat er een andere oorzaak was, en dat reanimatie geen zin meer had.

Op basis van onder meer camerabeelden en telefoongegevens wordt zes dagen later de 22-jarige verdachte aangehouden. Nadat hij zich enkele keren tijdens politieverhoren beroept op zijn zwijgrecht, begint hij uiteindelijk te verklaren wat er die avond volgens hem is gebeurd.

De verdachte kwam in beeld bij de politie, omdat hij het laatste telefooncontact was waarmee Erdogan had gecommuniceerd. Al gauw kon een snapchataccount worden gekoppeld aan een Youtube-kanaal en werd duidelijk wie de verdachte was. Daarnaast is hij rennend op camerabeelden te zien.

Bedreigd

Gaytano G. stelt dat hij bij zijn latere slachtoffer in de Trijpstraat instapte voor een drugsdeal van ongeveer vijftig euro. Naar eigen zeggen werd hij daarop door Erdogan bedreigd met een mes en handelde hij uit noodweer toen hij meerdere keren met een vuurwapen op het slachtoffer schoot.

Het OM vindt niet dat het beroep op noodweer terecht is: ‘Hij verschuilt zich achter het feit dat het slachtoffer hem zou hebben bedreigd en gebruikt dit als rechtvaardiging. Het is echter verdachte zelf die zich in de wereld van criminele handel in drugs heeft begeven, waarbij hij zichzelf heeft voorzien van een vuurwapen’, aldus het OM.

Bovendien had de verdachte de mogelijkheid om te vluchten uit de auto. Ook is het handelen van verdachte, door te schieten op vitale lichaamsdelen van het slachtoffer, naar de mening van het OM disproportioneel.

Gangsterachtig

Op sociale media profileert de Rotterdammer zich, zo stelde de officier van Justitie woensdag tijdens het requisitoir, op gangsterachtige wijze met wapens, drugs en geld. ‘Hij beweegt zich ogenschijnlijk dag in dag uit met een doorgeladen wapen in onze maatschappij.’

G. werd onderzocht door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het recidiverisico bij de man wordt als hoog ingeschat. Het OM: ‘Verdachte heeft welbewust gekozen voor het criminele milieu, hij werd er niet toe gedwongen.’

Hij heeft vanuit zijn antisociale trekken ook geen remming gevoeld om een vuurwapen te kopen en hiermee in de wereld van de drugshandel te stappen. ‘Vanuit zijn verstandelijke ontwikkelingsstoornis overzag hij niet het gevaar van het rondlopen met een doorgeladen vuurwapen. Vanaf het moment dat hij zich in het criminele milieu begaf en met een doorgeladen vuurwapen rondliep, kon hij de consequenties en het gevaar van zijn gedrag niet overzien.’

Behandeling

Naast de gevangenisstraf is, zo luidt de conclusie van zowel het OM als van de onderzoekers van het NIFP, intensieve behandeling van G. nodig. Daarom verzoekt het OM de rechtbank naast de gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op te leggen.

In deze zaak werd eerder ook een tweede verdachte aangehouden. Deze werd later weer vrijgelaten.