Acht jaar cel voor drugshandel en witwassen ruim 3 miljoen euro

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag een 37-jarige man uit Ede veroordeeld tot acht jaar cel voor het voorbereiden van drugshandel en het witwassen van ruim 3 miljoen euro. De politie legde beslag op cryptovaluta van ruim 2,5 miljoen euro.

Encryptietelefoons

In 2020 bleek uit politieonderzoek dat een Sky-account en een Encrochat-account berichten stuurden die gingen over grootschalige internationale drugshandel. De rechtbank acht bewezen dat de 37-jarige man de gebruiker was van beide accounts. De encryptietelefoons waaraan de accounts gekoppeld waren bevonden zich namelijk vaak in de woonplaats van de man. Ook kwamen onder andere de vluchtgegevens van vakantiebestemmingen en pintransacties van de man overeen met de locaties van de telefoons.

De Edenaar werd in juni 2023 opgepakt tijdens een actiedag.

Antwerpen en Schiphol

De man communiceerde in de chatgesprekken onder andere over het vervoer van bloemen, auto-onderdelen en hout. Hij onderhield contacten met medewerkers in de haven van Antwerpen en op Schiphol en met medewerkers van vervoersbedrijven. Zo zorgde hij er volgens de rechtbank voor dat de import van de drugs niet ontdekt werd.

Luxe horloges en vakanties

De man bezat een hoeveelheid cryptovaluta die ruim 2,5 miljoen euro waard was. Ook gaf hij samen met zijn partner veel meer geld uit aan bijvoorbeeld horloges en vakanties dan zij met hun legale inkomsten zouden kunnen betalen. Omdat de man hiervoor geen goede verklaringen aflegde, is er volgens de rechtbank geen andere conclusie mogelijk dan dat de geldbedragen en goederen van misdrijf afkomstig zijn. Daarmee maakte hij zich schuldig aan witwassen. Dit deed de man – samen met zijn partner – tussen 2016 en 2023.

Drugshandel

De rechtbank acht de man schuldig aan het samen met anderen plegen van voorbereidingshandelingen van het in- en uitvoeren van cocaïne en amfetamine. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan de voorbereidingshandelingen van het maken van (meth)amfetamine en MDMA. Verder handelde de Edenaar in grondstoffen voor (meth)amfetamine en MDMA. Tot slot is hij schuldig aan het witwassen van ruim 3 miljoen euro.

Verbeurd

Voor deze delicten legt de rechtbank aan de man een gevangenisstraf van acht jaar op. Daarbij verklaart de rechtbank alle onder de man in beslag genomen geldbedragen en goederen – waaronder de cryptovaluta en de horloges – verbeurd. Dit betekent dat hij de geldbedragen en goederen niet terugkrijgt.