Acht jaar cel voor kunstroof schilderijen Van Gogh en Frans Hals

De 59-jarige Nils M. uit Baarn is vrijdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot de maximale straf van acht jaar cel voor onder meer de kunstroof van twee wereldberoemde schilderijen. M. stal vorig jaar een schilderij van Vincent van Gogh uit een museum in Laren en een schilderij van Frans Hals uit een museum in Leerdam. Hij is daarnaast ook veroordeeld voor drugs- en wapenbezit. De eis van justitie was ook acht jaar cel.

Op 30 maart 2020, rond 03.15 werd het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh gestolen uit het Singer museum in Laren. Op camerabeelden is te zien dat een man met een hamer enkele glazen deuren vernielt en naar binnen loopt. Even later rent hij het museum weer uit en rijdt hij met een handlanger op een scooter weg. Voor het museum zijn direct enkele delen van de lijst teruggevonden. Daarop zijn dna-sporen gevonden van Nils M.

Dna-sporen

Enkele maanden later, op 26 augustus 2020, werd het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals gestolen uit museum Hofje van Aerden in Leerdam. Op beelden is te zien dat twee mannen op een scooter wegrijden. Eén van hen heeft iets vierkants in zijn handen. De politie vindt een spanband aan een vlaggenmast in de binnentuin van het museum, die over de muur tot de straat hangt. Ook hierop wordt dna gevonden van Nils M.

10.000 MDMA-pillen

M. doorbrak pas twee weken geleden zijn stilzwijgen. Hij zegt niets met de diefstallen te maken te hebben en weet ook niet waar de schilderijen gebleven zijn. De rechtbank gelooft dit niet. Zijn dna is op beide plaats delicten gevonden en hij kan niet verklaren hoe dat kan. Daarnaast is hij eerder veroordeeld voor een soortgelijke kunstroof. Naast de diefstallen veroordeelt de rechtbank de in Parijs geboren Nils M. voor vuurwapenbezit en het bezit van ruim 10.000 MDMA-pillen.

‘Onverbeterlijke crimineel’

De rechtbank oordeelt dat M. met de kunstroof niet alleen de musea voor enorme bedragen heeft benadeeld, maar ook de samenleving en het internationale publiek. Daarom en gezien het strafblad van de verdachte, die volgens de rechtbank een onverbeterlijke en berekenende crimineel is, vindt de rechtbank alleen de maximale straf op z’n plaats.

Schadevergoeding

Daarnaast moet M. een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het schilderij van Frans Hals. Het schilderij is getaxeerd op een bedrag van 16 miljoen euro. De verzekeraar betaalt ruim 7 miljoen uit. De rechtbank bepaalt dat de man het overige gedeelte aan materiële schade moet vergoeden.