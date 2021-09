Acht jaar cel geëist voor diefstal schilderijen Laren en Leerdam

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Lelystad acht jaar celstraf geëist tegen de 59-jarige Nils M. uit Baarn, op verdenking van de diefstal van twee schilderijen uit musea in Laren en Leerdam. Bij de doorzoeking van zijn woning werden naast een vuurwapen en munitie ook ruim 10.000 MDMA-pillen gevonden.

Miljoenenwaarde

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen van Vincent van Gogh werd op 30 maart 2020 gestolen uit het Singermuseum in Laren. Het doek Twee lachende jongens van Frans Hals op 26 augustus uit museum het Hofje van Mevrouw Van Aerden in Leerdam. Het schilderij van Van Gogh was in bruikleen bij het Groninger Museum. Beide kunstwerken vertegenwoordigen een miljoenenwaarde.

Dna en camerabeelden

Bij de diefstal in Leerdam werd een spanband bij de muur van de museumtuin gevonden waarmee beroepscrimineel Nils M. het doek van Frans Hals vermoedelijk heeft laten zakken. Op die spanband werd dna van M. gevonden. Bij beide inbraken die plaatsvonden iets na 03.00 ’s nachts zijn deuren geforceerd en zijn er camerabeelden waarop twee mannen te zien zijn die er op een scooter van doorgaan.

Schilderijen spoorloos

De in Parijs geboren Nils M. werd op 6 april 2021 aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn woning in Baarn is een vuurwapen en munitie gevonden, en ruim 10.000 MDMA-pillen. M. ontkende elke betrokkenheid en beriep zich steeds op zijn zwijgrecht. Door zijn zwijgen is ook niet bekend wie de tweede man is die betrokken was bij de diefstal.

De schilderijen zijn nog altijd spoorloos. Volgens de officier van justitie gaat het om “twee onvervangbare doeken van wereldwijd gewaardeerde schilders, die afgezien van hun financiële waarde deel uitmaken van het Nederlandse culturele erfgoed”.

Fors strafblad

Bij de strafeis van acht jaar heeft justitie ook het strafblad van de Fransman meegewogen. In 2012 maakte hij zich schuldig aan de diefstal van een monstrans van verguld zilver uit een museum in Gouda. Sinds 1985 is hij zeer geregeld in aanraking gekomen met politie en justitie.