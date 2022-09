Acht jaar cel voor leider Betuwse drugsbende

Connect on Linked in

Een 35-jarige man uit Gorinchem is maandag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot acht jaar cel. Hij wordt gezien als leider van een criminele organisatie zich langere tijd bezighield met de productie en handel van synthetische drugs. Een handlanger van de man is veroordeeld tot veertien maanden cel.

(Beeld uit archief)

Twee jaar geleden zagen politieagenten in Vianen een auto met 220 km/u over de snelweg razen. Achter het stuur zat de 35-jarige hoofdverdachte J.V.. Bij controle bleek dat er in zijn auto ruim 100 xtc-pillen en GHB lagen. De politie doorzocht vervolgens de woning van de man en ook een loods die hij huurde in Beesd (Gelderland).

Op verschillende locaties werden onder andere harddrugs en grote hoeveelheden grondstoffen gevonden voor de productie van amfetamine, 2C-B, crystal meth, MDMA en GHB.

Garagebox

In de maanden daarna zijn ook nog een vrachtwagen en een garagebox doorzocht. Ook daar trof de politie spullen aan die te maken hebben met de productie van drugs. De 34-jarige medeverdachte uit Sint-Oedenrode huurde de garagebox en nam opdrachten aan van de hoofdverdachte.

Encochat

De rechtbank is er van overtuigd dat beide mannen deelnamen aan een criminele organisatie die zich bezighield met de productie en handel in harddrugs. Die overtuiging is gebaseerd op de door de politie aangetroffen spullen, maar ook op onderschepte berichten. Zo blijkt uit onderschepte Encrochat-berichten dat de productie eind maart 2020 al volop in bedrijf was.

Derde verdachte overleden

De rechtbank noemt het handelen van de twee verdachten ‘maatschappelijk ontwrichtend’. De leider van de organisatie, de 35-jarige J.V. uit Gorinchem, is veroordeeld tot acht jaar cel. Zijn handlanger tot veertien maanden gevangenisstraf. Een derde man die ook verdacht werd lid te zijn van de organisatie is op 17 augustus van dit jaar overleden. De rechtbank verklaart het Openbaar Ministerie daarom in die zaak niet-ontvankelijk.

Zie ook:

Acht jaar cel geëist tegen Betuwse Breaking Bad-bende