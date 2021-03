Acht jaar cel voor moordopdracht op ex-vrouw

Connect on Linked in

Een 37-jarige man uit Den Haag is door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf omdat hij een moordopdracht op zijn echtgenote gaf. Hij heeft geprobeerd via het Darkweb en chatgesprekken verschillende personen uit te lokken om zijn echtgenote, de moeder van zijn twee kinderen, om het leven te brengen.

Meerdere pogingen

Hiermee heeft hij zich schuldig gemaakt aan meerdere pogingen tot uitlokking van moord, vindt de rechtbank, die ook spreekt van een zakelijke, kille en volhardende werkwijze: hij heeft kennelijk op zeker willen spelen door meerdere potentiële opdrachtnemers te benaderen. De rechtbank vindt net als de deskundigen de verdachte volledig toerekeningsvatbaar.

Vechtscheiding

Het is de man gelukt om eenmaal een concrete moordopdracht te geven waarbij hij gedetailleerde inlichtingen heeft verstrekt en geld heeft betaald. Ook had hij meer geld, waaronder bonussen als het snel zou gebeuren, in het vooruitzicht gesteld. De man zag een huurmoord op zijn vrouw als de aangewezen weg in een voor hem emotioneel zeer beladen vechtscheiding. Uit het dossier blijkt dat de man ook heeft geprobeerd om aan een hoeveelheid drugs te komen om in de auto van zijn vrouw te leggen zodat na betrapping de kinderen mogelijk aan hem zouden worden toegewezen.

De officier van justitie had tien jaar cel geeist. Volgens de rechtbank is voor een poging moord in de relationele sfeer een straf tussen de negen en tot twaalf jaar passend. De rechtbank komt in dit geval tot een iets lagere straf omdat er geen daadwerkelijk begin van uitvoering van de moord is gemaakt en er dus geen sprake was van fysiek letsel bij het slachtoffer.

Het slachtoffer heeft met haar kinderen moeten onderduiken. Aan haar is een schadevergoeding toegekend van ruim 41.000 euro.

Het vonnis.