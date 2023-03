Acht jaar en tbs voor dodelijke steekpartij in jeugdgevangenis

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft een 19-jarige jongen veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging voor de steekpartij in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker, waarbij een dode viel. Twee groepsgenoten van de verdachte werden neergestoken. Het incident gebeurde op 15 april vorig jaar toen de verdachte tijdens het koken een koksmes in handen kreeg.

Uit het niets

Uit het niets viel hij een groepsgenoot aan en stak hem in zijn pols en borst. Deze groepsgenoot raakte zwaargewond en moest rennen voor zijn leven. Een andere groepsgenoot probeerde de verdachte tegen te houden. Hij werd daarbij in zijn borst gestoken en overleed kort na de steekpartij.

Tijdens het incident werden ook steekbewegingen gemaakt richting twee groepsleiders. Eén van hen kon het mes net ontwijken. De rechtbank vindt dat er sprake was van doodslag, twee keer een poging doodslag en van bedreiging.

Tbs

Uit onderzoek is gebleken dat er bij verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij zeer agressief kan reageren op een voor anderen onduidelijke aanleiding. Op het moment van de steekpartij was hij 18 jaar oud en hij had toen al een strafblad met meerdere geweldsdelicten.

Hij had in 2021 de PIJ-maatregel opgelegd: jeugddetentie in combinatie met intensieve behandeling en begeleiding. Daarvoor zat hij in Den Hey-Acker.

Deskundigen stellen nu dat er een hoog risico is dat incidenten – zoals een steekpartij – nogmaals plaats zullen vinden als verdachte niet intensief en langdurig wordt behandeld binnen een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau. Daarom vindt de rechtbank een tbs-maatregel met dwangverpleging noodzakelijk.

Geen jeugdstrafrecht

De advocaat had gevraagd jeugdstrafrecht toe te passen. De rechtbank doet dat niet, onder meer vanwege het verleden van verdachte en zijn psychopathische trekken.

De celstraf van 8 jaar komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Slachtoffers en nabestaanden krijgen een schadevergoeding van ruim 83.000 euro.