‘In jeugdinrichting doodgestoken jongen beschermde medegedetineerde’

De 19-jarige Louc uit Enschede heeft het beschermen van een medegedetineerde in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda met de dood moeten bekopen. Dat hebben diverse bronnen gemeld aan een verslaggever van het Algemeen Dagblad. De steekpartij gebeurde op vrijdagmiddag 15 april. Een gevangene uit Nijmegen van 20 jaar raakte gewond en een 18-jarige uit Den Haag werd aangehouden.

‘Lieve jongen’

Volgens het AD was Hagenaar in een psychose geraakt, mogelijk als gevolg van het gebruik van drugs. Hij had personeel eerst netjes om een mes gevaagd om groente of fruit te snijden en was toen de Nijmegenaar aangevlogen. Die kwam er met lichte verwondingen vanaf. Louc kreeg als schild dodelijke verwondingen.

Louc was een adoptiekind uit Haïti die daar als jong kind traumatische ervaringen had. Zijn Nederlandse ouders en broer beschrijven hem volgens het AD als ‘een lieve, zorgzame, gevoelige, attente, charmante, humorvolle, hardwerkende jongen’. Eind februari is hij veroordeeld voor het overvallen van een tankstation en voor handelen in drugs.

In de Bredase inrichting worden jeugd tbs-ers behandeld (ze hebben een zogenoemde PIJ-maatregel). Na 322 dagen cel was Louc in aanmerking gekomen voor behandeling.

Vier onderzoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs doen onderzoek naar het incident en naar de vraag wat er structureel misgaat in Den Hey-Acker. In Den Hey-Acker zijn in 2020 227 ernstige geweldsincidenten geweest.

Maandag maakte de Dienst Justitiële Inrichtingen bekend dat gedetineerden in jeugdinrichtingen voorlopig geen scherpe messen in handen kunnen krijgen. Bij koken krijgen ze voorgesneden producten en dunschillers.

Er zijn weinig plaatsen voor jongeren met complexe problemen en er is bovendien in Nederland een tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters. Daarom kan het langer duren voordat iemand een behandeling krijgt.

Een ander probleem is dat door uitblijven van behandeling gedetineerden zich vervelen en bijvoorbeeld drugs gaan gebruiken, vooral softdrugs en xtc.

Advocaat Janinka Gabrowsky vindt het ook zorgelijk dat kinderen in Den Hey-Acker met een te groot leeftijdsverschil bij elkaar worden geplaatst.