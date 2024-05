Achterhoekse drugsbende: tot 10 jaar geëist tegen ‘Suske’ en ‘Wiske’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tot tien jaar cel geëist tegen vier van de acht verdachten in een grote drugszaak. De Achterhoekse drugsbende werd volgens justitie geleid door twee spilfiguren met de bijnamen “Suske” en “Wiske”.

Onder meer uit ontsleutelde cryptocommunicatie bleek volgens het OM de onderlinge rolverdeling van de in totaal acht verdachten die zich de laatste week van mei en de eerste week van juni moeten verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem.

Exclu en Encrochat

Het OM acht bewezen dat de 53-jarige Paul van den R. uit Doetinchem en de 54-jarige Vincent S. uit Westervoort via de versleutelde communicatiediensten Exclu en Encrochat een aansturende rol hadden in de productie en bezit van en handel in (hard)drugs. De twee communiceerden volgens het OM onder de bijnamen “Suske” en “Wiske”.

Het OM acht bewezen dat Paul van den R, alias “Suske”, zich van januari 2020 tot februari 2023 op grote schaal bezig hield met de productie en verkoop van met name MDMA en (meth)amfetamine.

Hij had daarin een coördinerende rol:

‘Het ging in de gesprekken al gauw over honderden liters of kilo’s, er werden in een handomdraai 500.000 xtc-pillen geleverd. Er werd zo 100.000 euro drugsgeld geleverd en als er MDMA werd geproduceerd, ging dit om 187,2 kilo. Verdachte was organisator, opdrachtgever, importeur en facilitator en had klanten in heel Nederland. Hij nam met regelmaat bestellingen voor grote hoeveelheden xtc-tabletten aan, regelde kopers en grondstoffen, draaide olie, produceerde MDMA en informeerde kopers of medeverdachten over de stand van zaken in het productieproces.’

Drugs en vuurwapen

In de woning en in het bedrijfspand van “Suske” in Doetinchem werden bij een inval op 3 februari 2023 wiettoppen, MDMA, een wapen en munitie aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat Van den R. ook een witwasconstructie had opgezet. ‘Door het opmaken van nepfacturen en het overmaken van geldbedragen voor uren die nooit gewerkt zijn, is door verdachte 48.627 euro witgewassen.’ Tegen “Suske” eist het OM een gevangenisstraf van tien jaar.

“Wiske”

Voor de 54-jarige Vincent S. uit Westervoort geldt volgens het OM dat hij degene was die gebruik maakte van de naam “Wiske” op Exclu en Encrochat. Uit de berichten blijkt dat de twee verdachten nauw samenwerkten. Ook bij S. werden thuis en in zijn bedrijfspand tijdens de inval op 3 februari 2023 drugs en een vuurwapen met munitie aangetroffen.

Drugslabs

Net als bij zijn medeverdachte blijkt uit de ontsleutelde cryptocommunicatie dat Vincent S. een coördinerende rol had. Uit chats komt volgens justitie naar voren dat hij betrokken was bij drugslabs in Didam en in Kortemark (België), en ook bij een ‘pillentikhok’ dat werd gevonden bij de moeder van een andere verdachte in de zaak.

‘Er werden grote bestellingen bij deze verdachte gedaan, hij verschafte informatie over het productieproces, regelde transporten, chauffeurs en geldzaken. Hij bepaalde prijzen en hoeveelheden en leek ook tikhokken in te richten, en deze als dat nodig was in verband met veiligheidsredenen te verplaatsen. Deze verdachte kwam ook op de productielocaties.’

Voor zijn rol eist het OM vandaag ook tegen Vincent S. een gevangenisstraf van tien jaar.

Zowel S. als Van den R. kwamen de afgelopen jaren kort in het nieuws doordat ze met hun bedrijf levensechte sekspoppen verkochten.

Medeverdachten

In de loop van het onderzoek stuitte de politie op drugslabs in Didam, Kortemark, Dodewaard en Doetinchem. Dinsdag eiste het OM ook gevangenisstraffen tot zes jaar tegen vier medeverdachten voor hun (wisselende) rollen.

De overige twee verdachten in dit proces hoorden vandaag celstraffen van vijf en acht jaar tegen zich eisen. Zij stonden (onder meer) dichterbij het productieproces zelf en het transport.