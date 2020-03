Actie van DEA tegen Mexicaans meth-kartel

Connect on Linked in

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) zegt een offensief van zes maanden tegen de Mexicaanse Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) te hebben afgerond en rond de 600 mensen te hebben aangehouden en 350 verdachten te hebben gedagvaard. De voortvluchtige hoofdverdachte Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” is nog niet gevangen.

Methamfetamine

Het CJNG, uit de centrale deelstaat Guadalajara, wordt door de DEA gezien als het sterkst groeiende en misschien grootste drugsnetwerk in Mexico, waarmee het Sinaloa-kartel van El Chapo naar de kroon gestoken wordt. De DEA zegt woensdagavond dat ‘de operaties van het CJNG’s zijn verstoord, en dat er nog meer op komst is omdat de DEA zijn onophoudelijke aanval op deze meedogenloze criminele organisatie voorzet.’

Hoewel het CJNG ook in de cocaïne zit, is het de DEA vooral te doen om de productie en distributie van methamfetamine (crystal meth) in de Verenigde Staten door de CJNG. Het netwerk strekt zich uit tot in China waar plaatselijke criminelen de belangrijke grondstof efedrine aan het CJNG leveren.

De DEA-operatie heet “Project Python” en is volgens de DEA gestart na een “executive order” van president Donald Trump om internationale criminele organisaties aan te pakken.

Kingpin Act

Tegen voortvluchtige El Mencho zijn nieuwe aanklachten ingediend in verband met aansturen van een criminele organisatie. Er staat een beloning van 10 millioen dollar op de tip die leidt tot zijn aanhouding. Vorige maand is El Mencho’s zoon, Ruben Oseguera Gonzalez (“Menchito” uitgeleverd van Mexico naar de Verenigde Staten op basis van een verdenking van drugshandel en vuurwapengebruik (Menchito was al in 2014 in Mexico gearresteerd). Op 26 februari is El Mencho’s dochter Jessica Johanna Oseguera Gonzalez gearresteerd in de VS om witwasverdenkingen in het kader van de Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Op die lijst van het ministerie van Financien staat El Mencho ook. Het is strafbaar om zaken te doen met mensen op die lijst of bedrijven van die personen.

In Mexico is het aantal doden door drugsgeweld de afgelopen jaren toegenomen. Een van de factoren is de opkomst van het CJNG en conflicten die daarmee gepaard gaan.