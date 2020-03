Actie in Roemenië tegen stuntende vrachtwagendieven

Connect on Linked in

In vijf landen was maandag een door Europol gecoördineerde actie tegen de groep Roemenen die (onder meer) uit rijdende vrachtwagens dure spullen ontvreemdde. Europol zegt dat het netwerk van ladingdieven uit meer dan honderd mensen bestond en meer dan 150 diefstallen pleegde waarbij ter waarde van 10 miljoen euro werd buitgemaakt.

In Roemenië zijn 37 verdachten opgepakt. Op 73 plaatsen in Europa waren huiszoekingen. Ook in Frankrijk is een groep verdachten aangehouden.

In Nederland werd ook een diefstal gepleegd uit een rijdende vrachtauto, op de A73. Er zijn hier ook verdachten voor de rechter gebracht maar zij werden in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Veel verdachten hebben een Roma-achtergrond. In Roemenië hebben sommige rijke Roma zich gevestigd in stadsdelen met vrijstaande chalets waar ze dure spullen verzamelen. De politie heeft ook in dergelijke woningen van verdachten, met een mogelijk leidende rol, invallen gedaan in. De Telegraaf schrijft dat de witwaswetgeving in dat land niet zodanig is ontwikkeld dat daar gemakkelijk beslag kan worden gelegd op onverklaarbaar vermogen.