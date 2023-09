Actie Servische politie tegen cocaïnesmokkel vanuit Brazilië (VIDEO)

Connect on Linked in

Europol heeft deze week bekend gemaakt dat er op 24 augustus een grootschalig in cocaïne handelende groep is gearresteerd, een “Balkan-kartel”, zoals Europol dat noemt. Het gaat om een groep Servische criminelen. Daarbij zou de leider van het netwerk zijn gearresteerd en 2,7 ton cocaïne in beslag zijn genomen, bij acties in Servië en in Spanje.

Belgrado

In de door Servië geleide operatie werd samengewerkt met de autoriteiten in Brazilië, Kroatië, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje en Slovenië.

In januari 2022 begon in Belgrado het onderzoek van de Servische politie naar het drugskartel, dat grote partijen cocaïne zou verschepen, met name vanuit Brazilië.

Impuls

Het onderzoek kreeg een impuls door informatie die naar boven is gekomen uit door de politie gekraakte chats van cryptonetwerken als Encrochat, Sky ECC en Anom.

Op zeker moment beschikt de politie over inlichtingen over schippers van Oekraïense en Tsjechische nationaliteit die meerdere keren naar de Kaapverdische Eilanden en andere locaties in West-Afrika reisden om zeiljachten voor smokkeloperaties voor te bereiden.

Brazilië

Het onderzoek spitste zich uiteindelijk toe op een zeiljacht dat zich in Brazilië bevond. Dat schip werd vervolgens in de gaten gehouden.

Op 24 augustus was er een actiedag. Op zee werd 2,7 ton cocaïne in beslag genomen. Er waren in totaal zes arrestaties en vijftien huiszoekingen. Er zijn twee luxe auto’s, luxe horloges en meer dan 550.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook zijn er beslagen gelegd op een groot aantal bankrekeningen en op onroerend goed. Een Serviër is de hoofdverdachte.

Het onderzoek had geen relatie met een vergelijkbaar onderzoek van de Spaanse politie naar een Servische groep. Daarin werd half augustus op zee 700 kilo cocaïne in beslag genomen.