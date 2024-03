Actie tegen ‘clancriminaliteit’: invallen en arrestaties in Duisburg

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft zaterdagnacht op 23 locaties in Duisburg invallen gedaan tijdens een actie naar zogenoemde ‘clanmisdaad’. Volgens de burgemeester van Duisburg vonden de invallen plaats tijdens een razzia tegen de ‘steeds groter wordende conflicten in het rocker- en clanmilieu’. In Duisburg zijn verschillende motorbendes en clans van Koerdisch-Libanese afkomst actief.

Barbershops en shishalounges

WDR schrijft dat de politie, de douane, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst in totaal 23 bedrijfspanden in verschillende districten van Duisburg binnenvielen. Ze doorzochten panden zoals gokkantoren, kapperszaken (barbershops) en shishabars. De autoriteiten waren onder meer op zoek naar drugs en geld dat verdiend is met criminele activiteiten.

Arrestaties

De politie arresteerde in totaal tien verdachten. Voor de operatie was al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen acht andere mensen. Vorige week was er al een kleinere operatie in Duisburg, die als afleiding zou hebben gediend. ‘Vanwege de steeds groter wordende conflicten in het rocker- en clanmilieu is een consequente aanpak noodzakelijk’, citeerde de politie de burgemeester van Duisburg.

Clans

In onder meer Berlijn, Bremen, Duisburg, Düsseldorf en Essen zijn vele duizenden ‘clanleden’ uit het Koerdisch-Libanese milieu actief die zich bezighouden met georganiseerde misdaad, zoals drugshandel, witwassen en prostitutie. In Duisburg woedde jarenlang een oorlog tussen de motorclubs Hells Angels, Bandidos en de Nederlandse tak van Satudarah. Die begon in 2009 toen een Bandidos-lid werd neergeschoten door een Hells Angel.

Zie ook:

