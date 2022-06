Actie tegen criminaliteit in transportsector

Print This Post

De politie heeft in de afgelopen week een gezamenlijke actie gevoerd in de regio Rotterdam, om inmenging van de georganiseerde misdaad in de transportsector tegen te gaan.

In gesprek

Agenten en douaniers zijn de afgelopen week met tientallen chauffeurs, schippers, en ondernemers in gesprek gegaan over de criminele inmenging in de transportsector, en de gevaren die dit voor hen meebrengt.

Daarnaast werden 143 personeelsleden van terminals getraind op het herkennen van signalen van criminaliteit. Men wil al deze beroepsgroepen weerbaar maken voor de invloed hiervan.

Vals kenteken

Ook werden controles uitgevoerd in Moerdijk, Oosterhout, Terneuzen en Waalwijk. In totaal werden 35 containers door de douane gecontroleerd, 52 bedrijven, 12 schepen en ruim honderd voertuigen. Daarbij werd een Jaguar met valse kentekenplaten in beslag genomen, naast 6 lachgascilinders en namaak-merkkleding.

Bij de actie waren meerdere overheidsorganisaties betrokken, zoals de Koninklijke marechaussee, de Belastingdienst, de Voedsel- en Warenautoriteit en de gemeente Moerdijk. De campagne is gestart op initiatief van de Landelijk eenheid van de Nationale politie.