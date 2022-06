Actie van Italiaanse politie tegen Clan del Golfo

Connect on Linked in

De Italiaanse politie heeft maandag invallen gedaan in een actie tegen Colombiaanse verdachten van drugsorganisatie de Clan del Golfo. Het onderzoek liep al enige tijd, er zijn onder meer 4,3 ton cocaïne, bijna 1,9 miljoen euro in cash en dure auto’s en vrachtwagens in beslag genomen. Er zouden volgens Italiaanse media in Europa en Colombia 38 mensen zijn gearresteerd, ook in Nederland.

Triëst

De operatie is geleid door het Anti-Mafia District van het Openbaar Ministerie in Triëst. In Europa zijn mensen aangehouden of worden mensen gezocht in Italië, Slovenië, Kroatië, Bulgarije, Nederland en Colombia. Ze worden allen verdacht van internationale drugshandel.

De onderzoeken zijn gestart in het voorjaar van 2021, in Colombia, in samenwerking met het Amerikaanse Homeland Security Investigations Agency.

De voormalige leider van de Clan del Golfo is Dairo Antonio Usuaga (“Otoniel”). Hij werd vorig jaar in oktober in Colombia opgepakt en vorige maand uitgeleverd naar de Verenigde Staten.

Undercoveragenten

Het Italiaanse onderzoek richtte zich op distributie van cocaïne en de samenwerking tussen de Clan del Golfo en maffiagroepen uit Veneto, Lombardije, Lazio en Calabrië.

In de operatie zijn door de politie undercoveragenten ingezet die poseerden als transportondernemers. Er zijn 19 gecontroleerde leveringen van cocaïne in beslag genomen in de periode tussen mei 2021 en mei 2022.