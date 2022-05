Colombiaanse kingpin uitgeleverd naar Verenigde Staten

Connect on Linked in

Dairo Antonio Usuga (alias “Otoniel”, 50) is aangekomen in de Verenigde Staten na uitlevering door Colombia. Dat heeft de Colombiaanse president Iván Duque bekend gemaakt. Otoniel wordt in de Verenigde Staten ervan verdacht als leider van de Clan del Golfo grootschalige transporten van cocaïne naar dat land te hebben uitgevoerd, en ook van levensdelicten.

Levenslange straf

Eerder deze maand verloor Otoniel de procedure die hij tegen uitlevering had aangespannen in Colombia. Usuga zat vast in Bogota en werd via een militair vliegveld overgebracht naar de VS.

In de VS wacht hem vrijwel zeker een levenslange straf, tenzij hij nog een deal aangaat, waarin hij bijvoorbeeld informatie zou gaan geven over activiteiten van Mexciaanse drugskartels en corruptie op hoog niveau.

Moorden

De Clan del Golfo is nog steeds de krachtigste criminele organisatie in Colombia, met bijna 2.000 goed bewapende leden. Maar de invloed van Mexicaanse criminelen in de top van de Colombiaanse criminele handelskringen stijgt sterk.

Usuga wordt in de VS ook verdacht van moorden op militairen, politici en ambtenaren en van banden met extreem-rechtse paramilitaire organisaties. In de VS staan die op de lijst van terroristische organisaties. De Clan del Golfo bestaat vooral uit mensen die voorheen bij die organisaties in dienst waren.