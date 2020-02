Actrie tegen coke-uithalers op de Maasvlakte

Connect on Linked in

Bij en op het terrein van ECT Delta op de Maasvlakte hebben opsporingsdiensten in de nacht naar woensdag een grote zoekactie gehouden. Er was een melding over onbevoegden, vermoedelijk uithalers van cocaïne uit containers op het terrein. Of er verdachten zijn opgepakt of drugs gevonden is nog niet bekend.

Volgens verschillende media zijn er tientallen douaniers en agenten ingezet. Ook het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane was urenlang op de Maasvlakte aan het zoeken. Alle vrachtwagens op het terrein werden gecontroleerd. Ook vrachtwagens die het haventerrein arriveerden kregen een check.

Vorige week is op de Maasvlakte een groep uithalers aangehouden.