Admilson en Marcos R.: levenslang voor roofmoorden

De van oorsprong Braziliaanse broers Admilson en Marcos R. kregen levenslange straf voor drie roofmoorden in 2012 en 2013 in Drenthe. De Hoge Raad bevestigde hun veroordeling in 2019.

Op een bankje, ergens in een bos in Exloo, in de buurt van ‘Het land van Bartje’, kreeg Admilson R. (30) volgens zijn advocaten een teken. Er stond ‘DEVIL’ op dat bankje. En het teken resulteerde in drie moorden, die hij samen met zijn broer Marcos (29) pleegde. Hun verdediging wilde dat het bankje werd opgespoord, maar de rechtbank wees dit verzoek af.

Er was nog een bank. Die stond in het huis van de broers in Hoogeveen en werd te zamen met al het andere meubilair, tot en met de gordijnen en het systeemplafond, door hen verkocht via marktplaats. Daarna woonden Admilson en Marcos in een gestripte flat. Maar met het verpatsen van hun spullen konden ze hun fianciële probelemen niet oplossen. Met de roofmoorden die ze pleegden trouwens evenmin.

De gebroeders R. kwamen op aarde in het Braziliaanse Campinas. Hun moeder sloeg hen en hun vader zat in de gevangenis. Toen ze 5 en 4 waren, werden ze geadopteerd door een kinderloos echtpaar uit het Drentse plaatsje Wijster.

Hun eerste slachtoffer was Berend Smit (55). Op 4 november 2012 ging hij rond half drie ‘s middags zijn twee hondjes uitlaten in natuurgebied Dwingerveld. De broers, die eerst hadden geoefend op een boom, schoten hem korte tijd later dood met een Glock 17. Het wapen was gestolen uit de Johannes Postkazerne in Havelte. Admilson was als korporaal gelegerd in Havelte. Voor hij in 2012 ontslag nam, werd hij als Isaf-militair twee keer uitgezonden naar Afghanistan. Sinds hij daar lichaamsdelen bij elkaar had moeten zoeken na een bomaanslag, zou hij stemmen horen. Wellicht gaven die hem later zijn teken.

Het lichaam van Berend legden Admilson en Marcos in een greppel in de bossen bij Dwingeloo. Met zijn hondjes hadden ze blijkbaar wel medelijden. Eentje stopten ze in een container bij een zwembad in de buurt, waar het beestje levend werd aangetroffen. Het andere hondje kwam, in tegenstelling tot zijn baasje, op eigen gelegenheid veilig huis.

De buit die de moord op Berend Smit opleverde, was minimaal. Er moesten dus nieuwe doelwitten worden gezocht.

Op 24 juli 2013 drongen de Braziliaanse broers de woning binnen van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal (beiden 77) in Exloo. Ze droegen bivakmutsen en hadden een vuurwapen bij zich. Admilson en Marcos hadden erover nagedacht: het moest op een zelfmoord lijken. Daartoe werd het bejaarde stel door hen gewurgd en keurig onder een dekbed in het echtelijke bed geplaatst. De politie ging korte tijd daadwerkelijk uit van suicide.

De gebroeders R. dachten een flinke slag te slaan, omdat Jan en Greet in een mooie bungalow woonden. Maar opnieuw viel hetgeen er te halen was, tegen: bankpassen, een paar mobieltjes en een iPad. Met de pasjes pinden ze in Assen wat geld. De iPad werd hun ondergang, toen ze er een nieuwe account op aanmaakten. De politie traceerde het ding en viel op 3 maart 2014 de meubelloze flat in Hoogeveen binnen, waar Admilson en Marcos plannen aan het maken waren voor een volgende overval.

De broers bekenden snel. Het bankje werd nooit gevonden.

