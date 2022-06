‘Advocaat: arrestatie Belgen na TEFAF-overval misverstand’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De advocaat van de twee Franstalige Belgen die dinsdag op de A2 zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de overval op de kunstbeurs in Maastricht zegt dat er in het onderzoek sprake is van een misverstand, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De twee hebben bij de politie een ontkennende verklaring afgelegd. In de auto van de verdachten zouden juwelen noch wapens zijn gevonden.

A2

Hun auto is op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting aan de kant gezet waarna ze werden aangehouden. De politie heeft hun mogelijke betrokkenheid in onderzoek. L1 schrijft op basis van anonieme bronnen dat de twee zijn aangehouden omdat ze zich verdacht gedroegen: ze hadden hun auto langs de snelweg geparkeerd en waren uitgestapt.

27 miljoen euro

Vaststaat dat de daders deels waren gehuld in zeer ouderwetse kleding uit de vorige eeuw. Een ooggetuige sprak tegenover Crimesite van een ‘Peaky Blinders outfit’.

Verschillende media schrijven dat een van de geroofde voorwerpen een zeldzame gele diamant van Symbolic & Chase is. Dat bedrijf is een Britse juwelier die zich zich op uiterst exclusieve sieraden en kunstvoorwerpen. Het collier met de diamant zou een waarde hebben van 27 miljoen euro.