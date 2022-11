Advocaat: binnen politie leeft verontwaardiging over vuil spel tegen Zwarte Cobra

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam is van plan de zaak tegen Henk “Zwarte Cobra” Rommy (71), over een dubbele moord in Antwerpen in 1993, in februari volgend jaar inhoudelijk te behandelen. Maar als de onderzoekswensen van Rommy’s advocaat Mark Teurlings worden toegekend zal dat waarschijnlijk niet lukken. Teurlings zei vrijdag over recente informatie van anonieme politiemensen te beschikken die vertellen dat Rommy in 2004 onrechtmatig in Spanje is opgepakt en vervolgens is uitgeleverd naar de Verenigde Staten. Volgens Teurlings en de politiemensen was het doel om Rommy zo lang mogelijk in de Verenigde Staten te laten zitten.

Door @Wim van de Pol

In de nacht van 9 mei 1993 schoten twee mannen hasjhandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44) dood terwijl de twee in hun Mercedes zaten in een dure straat in Antwerpen. Het spoor leidde naar Nederland.

De Nederlandse politie deed onderzoek, naar onder meer telefoondata, en er kwamen verdachten in beeld. Toch kwam de doorbraak pas in 2007 toen kroongetuige Peter La Serpe suggereerde dat Jesse Remmers en Henk Rommy erachter zouden zitten. In het Passage-proces kreeg Siegfried S. (75) mede voor deze moorden levenslang. Hij was volgens de rechtbank, samen met een inmiddels overleden man, de schutter geweest. Jesse Remmers en Mohamed “Moppie” R. hebben de moord volgens de rechtbank aangestuurd en kregen (mede) hiervoor in het Passage-proces een levenslange celstraf.

Criminele burgerinfiltrant

In de ogen van justitie was Henk Rommy de opdrachtgever. In maart werd hij in een cel in Nederland voor de dubbele moord aangehouden. Hij was nog niet zo lang terug in Nederland na een celstraf van vele jaren voor het plannen van een xtc-transport naar de Verenigde Staten, die hij onder zware omstandigheden vrijwel geheel daar had uitgezeten.

Rommy was in 2004 in de val gelopen in een Spaans hotel in een operatie van de Drug Enforcement Administration (DEA) en (onder meer) een Nederlandse kennis die als criminele burgerinfiltrant had opgetreden. De DEA en de informant hadden er bij Rommy op aangedrongen mee te doen aan een xtc-transport.

Rommy is altijd blijven volhouden helemaal niets met zo’n plan te maken te hebben gehad. Hij vloog vanuit Spanje naar New York en bleef in de Verenigde Staten bijna twintig jaar achter de tralies.

Vuil spel

Advocaat Teurlings ontving dit jaar een anonieme brief van iemand die zegt vroeger bij het kernteam in Amsterdam en het (toenmalige) Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) te hebben gewerkt. Hij of zij stelt in de brief dat er rond Rommy vuil spel is gespeeld. Er is volgens de bron in Spanje door de Nederlandse politie heimelijk samengewerkt met de Amerikanen. Een man die enige tijd hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politie in Amsterdam is geweest zou persoonlijk Rommy hebben aangewezen op een terras zodat de Spaanse politie hem kon aanhouden. De briefschrijver zegt dat de gang van zaken rond de uitlevering van Johan van Laarhoven aan Thailand en vlieger Julio Poch te vergelijken is.

DEA

Advocaat Teurlings zette oud-politieman Klaas Langendoen op de zaak. Langendoen concludeert in een rapport op grond van een aantal gesprekken met politiemensen, onder wie naar zijn zeggen ook hogeren in rang, dat de visie van de briefschrijver in bredere kring wordt gedeeld.

De eerder genoemde inlichtingen-chef zou leiding hebben gegeven aan de operatie tegen Rommy in nauwe samenwerking met de DEA. Daarvoor waren twee verzoeken van de DEA om in Nederland een criminele burgerinfiltrant op Rommy in te zetten door de toenmalige minister van Justitie afgewezen.

Zware straf

Maar ondertussen zette de Amsterdamse politie de operatie toch door, volgens de bronnen van Langendoen. Bepaalde kringen binnen de recherche vonden het een goed idee om zware criminelen via een buitenlandse route lange tijd “op te bergen” in landen waar zware straffen worden uitgedeeld. De gedachte was niet alleen dat ze een zware straf zouden krijgen maar tevens dat door uitlevering vanuit een ander land (Spanje) naar (bijvoorbeeld) de Verenigde Staten de mogelijkheid om in Nederland de straf uit te zitten was afgesneden.

Toen het Passage-proces in 2007 een aanvang nam, en ook de naam Rommy opdook, vroeg Rommy of hij naar Nederland kon worden overgebracht om hier berecht te worden. Dat was vanwege de afspraken met de Verenigde Staten uitgesloten, aldus Langendoen, en justitie deed er ook geen moeite voor.

‘Juridisch niet relevant’

De officier van justitie wilde weinig woorden aan het betoog van Teurlings vuil maken. Hij bracht in herinnering dat de zaak draait om een dubbele moord in Antwerpen. De perikelen rond de uitlevering van Rommy uit Spanje ‘spelen geen rol’ in die zaak. ‘Het is juridisch niet relevant voor onderzoek Cobra,’ aldus de officier. Hij wil niet dat de rechtbank nader onderzoek daarnaar doet.

Teurlings vroeg de rechtbank om enkele politiefunctionarissen als getuige te mogen horen, onder hen ook het oud-hoofd van de inlichtingendienst in Amsterdam. Verder wil hij een aantal destijds betrokken officieren van justitie, én de Nederlandse criminele burgerinfiltrant, als getuige horen.

De advocaat zegt dat Rommy door zijn verblijf in de gevangenis in de Verenigde Staten geschaad is in zijn verdediging in de moordzaak. Mettertijd zijn belangrijke getuigen overleden of verdwenen. De rechtbank besluit in de loop van volgende week over deze verzoeken.