Advocaat Bouterse: ‘Nederland gaat helemaal niet vrijuit’

Surinaams oud-president Desi Bouterse (75) is vrijdag aanwezig op de zitting van de krijgsraad. Zijn advocaat Irvin Kanhai zegt tegen Starnieuws dat de ex-legerleider klaar is om zijn laatste woord te voeren tijden zijn verzet in het Decembermoorden-proces. Kanhai verwacht dat Bouterse enkele onthullingen zal doen in zijn laatste woord, waarbij hij op de gehele zaak zal ingaan.

‘In hun broek doen’

‘Mijn cliënt zal aangeven wie allemaal betrokken zijn bij de zaak. Nederland gaat helemaal niet vrijuit’, aldus zijn raadsman. Bouterse zou volgens zijn advocaat van plan zijn om dieper in te gaan op wat er zich heeft afgespeeld in december 1982. ‘Een paar mensen en Nederland zullen het in hun broek doen. Het laatste woord van mijn cliënt zal van het Nederlands worden vertaald in het Engels en Spaans. Dit zal toegezonden worden naar de regio en Latijns-Amerika.’

Decembermoorden

Desi Bouterse staat in Suriname terecht voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 op vijftien politieke tegenstanders. Hij was destijds bevelhebber van het leger. Vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse werden op 8 december 1982 gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo.

20 jaar cel

In november 2019 werd de ex-president bij verstek tot 20 jaar cel veroordeeld. Nadat hij verzet had aangetekend, belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad. Indien Bouterse in de verzetszaak wordt veroordeeld, zal zijn advocaat direct hoger beroep aantekenen.