Advocaat dient klacht in over advocaat kroongetuige Nabil B.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, gaat een klacht indienen bij de Amsterdamse deken van advocaten over uitlatingen van één van de advocaten van kroongetuige Nabil B.. Deze advocaat – waarvan de identiteit uit veiligheidsoverwegingen onbekend blijft – lijkt in een interview met De Telegraaf te bevestigen dat Weski zou hebben gezegd dat de advocaten hun anonimiteit moeten opgeven omdat haar cliënt Taghi anders geen eerlijk proces krijgt.

‘Vuurpeloton’

De twee advocaten staan de kroongetuige bij nadat vorig jaar zijn advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd. In het interview met De Telegraaf van zaterdag staat:

– Taghi’s advocaat Inez Weski vindt dat u uw anonimiteit moet opgeven omdat haar cliënt anders geen eerlijk proces krijgt. „Ik vind dat een advocaat alles moet doen of zeggen wat in het belang is van zijn cliënt, uiteraard wel binnen de grenzen van de wet. Maar als je zoiets roept, kom dan wel met zinnige en relevante argumenten. Die heb ik niet gehoord. Ik constateer bij haar een hang naar publiciteit. Ze strooit met persberichten. Hoe dat in het belang van haar cliënt kan zijn, zie ik niet. Nabil zei letterlijk: Weski zet mijn advocaten zo voor een vuurpeloton.”

Klachtwaardig

Maar Weski ontkent dat ze in de media over de zaak heeft gezegd dat ze de identiteit van de advocaat wil weten en te hebben gezegd te willen zien of, en hoe, de getuige overlegt met de advocaat. Weski reageert tegenover Crimesite:

De advocaat reageert in De Telegraaf niet op wat ik heb betoogd. Niet op wat ik in mijn persbericht heb gezegd en niet op wat ik bij de rechter-commissaris heb betoogd. Wat mij betreft wordt de advocaat onherkenbaar gemaakt bij de verhoren. En ik hoef de identiteit niet te weten.

Weski noemt het ernstig dat de advocaat van Nabil B. tegenover De Telegraaf doet alsof hij of zij niet weet wat Weski hierover bij de rechter-commissaris heeft gezegd. Weski:

Die advocaten zijn daar nota bene bij aanwezig geweest. Daar is slechts gesteld dat in het kader van het ondervragingsrecht een verdediging de communicatie tussen die raadslieden en de getuige moet kunnen zien. Dit in verband met een eventuele beïnvloeding van die getuige tijdens zijn ondervraging. Deze advocaten van de kroongetuige verspreiden kennelijk opzettelijk lasterlijke desinformatie over een andere advocaat middels De Telegraaf. Een klachtwaardig handelen van deze advocaten. Ik zal dus helaas de deken van de Orde van advocaten moeten aanspreken.

Besloten verhoren

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces over een reeks liquidaties die een groep verdachten rond Ridouan Taghi zou hebben uitgevoerd. Nabil B. is naast getuige ook verdachte van het mede plegen van verschillende liquidaties. Hij zit gevangen op een geheime lokatie in Nederland.

Deze week is door de rechter-commissaris een officier van justitie gehoord die de kroongetuige Nabil B. heeft begeleid bij het sluiten van diens deal met het Openbaar Ministerie. Ook volgende week zal deze officier van justitie nog worden bevraagd. Komende vrijdag zal de rechter-commissaris waarschijnlijk voor het eerst beginnen met de (besloten) verhoren van de kroongetuige. Ook advocaten en officieren van justitie kunnen dan vragen stellen.