Advocaat Kasem beschuldigd van lekken politie-informatie aan Taghi

Politie en justitie vermoeden dat advocaat Khalid Kasem vijf jaar geleden informatie uit een lopend politieonderzoek heeft doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Dat zeggen bronnen tegen het AD. Kasem zelf ontkent de beschuldigingen met klem.

Grote wapenvondst

De gelekte informatie zou gaan om een strafonderzoek na een grote wapenvondst in Nieuwegein in 2015. Daar vond de politie kisten vol kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers en duizenden patronen. De acht mannen die destijds werden opgepakt, werden verdacht van voorbereiding van liquidaties. Een deel had nauwe banden met Taghi.

‘Broertje van Mussa’

Het OM betoogde recent in het proces tegen Taghi hoe die na de wapenvondst in Nieuwegein in paniek raakte. Hij wilde weten hoe het politieonderzoek er voor stond en schreef volgens NRC in versleutelde PGP-gesprekken aan zijn handlangers: ‘Sir, allemaal top advos erop zetten.’ Twee dagen later krijgt Taghi de informatie die hij zoekt. Zakaria el H. stuurt hem dan het volgende bericht: ‘Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.’ Volgens het AD wordt met Devil de verdachte Werner E. bedoeld en ‘het broertje van Mussa’ zou slaan op zijn advocaat Khalid Kasem. Die heeft inderdaad een broer die Mussa heet.

Op het moment dat Kasem de politie-informatie uit het dossier zou hebben gelekt, zat zijn cliënt nog in beperking. Daardoor mocht de advocaat de informatie alleen bespreken met de verdachte. Informatie delen met derden is dus strikt verboden. (tekst loopt verder na de advertenties).

Twee dagen

Kasem zegt tegen de krant dat hij slechts twee dagen de advocaat van Werner E. is geweest. ‘Ik begrijp dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is. Ik kan jullie het volgende mededelen: het is juist dat ik in juli 2015 heel kort de raadsman ben geweest van Werner E. Ik heb hem, denk ik, maximaal twee dagen bijgestaan. Het dossier is eigenlijk meteen overgenomen door Leon van Kleef. Ik heb de voorgeleiding dan ook niet gedaan. Ik heb in die periode geen contacten gehad met Zakaria el H. ik heb hem niet gezien, noch gesproken. Ik heb hem – maar ook anderen – geen enkele informatie over dit dossier verstrekt, niet direct en niet indirect. Zoals je ziet, ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad.’

Van Kleef reageert: ‘Ik stel vast dat uit het pgp-bericht wordt afgeleid dat de broer van Mussa gelekt heeft. Ik heb geen broer die Mussa heet.’

‘Toevallig’

Kasem richtte ruim twee jaar geleden samen met Peter R. de Vries een advocatenkantoor op. Uitgerekend vandaag maakte de misdaadjournalist bekend dat hij terugtreedt als directeur van De Vries & Kasem. De Vries zelf benadrukt dat er geen verband is tussen zijn vertrek en de beschuldigingen richting Kasem. ‘Dat is toevallig. Ik ben volkomen overrompeld door dit bericht vandaag. Mijn vertrek – en dat weten genoeg mensen – zat al in de pen.’

Ex-klasgenoot Taghi

Kasem eindigde in februari 2020 als tweede in de populaire tv-show De Slimste Mens en publiceerde onlangs een bestseller over Ajax-voetballer Abdelhak Nouri. Kasem blijkt in zijn jeugd klasgenoot te zijn geweest van de in december vorig jaar in Dubai opgepakte crimineel Ridouan Taghi (42), die wordt verdacht van een groot aantal liquidaties in de onderwereld.