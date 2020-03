Advocaat legt verdediging neer van Giërmo B., moordverdachte Wiersum

Connect on Linked in

Advocaat Tjalling van der Goot heeft de verdediging neergelegd van zijn cliënt Giërmo B., die wordt verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat heeft hij bevestigd aan een journalist van RTL Boulevard. B. heeft inmiddels een nieuwe advocaat. Waarom de verdediging is neergelegd wil en mag Van der Goot niet zeggen.

Zondagnacht vloog er een steen door de ruiten van advocatenkantoor Anker & Anker waar Tjalling van der Goot advocaat is. Of het incident iets met Giërmo B. te maken heeft, is vooralsnog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie denkt dat Giërmo B. samen met de 31-jarige Rotterdammer B. de uitvoerder van de moord is geweest op Wiersum op 18 september 2019. Er loopt nog volop onderzoek naar andere betrokkenen en opdrachtgevers.

Advocaat Tjalling van der Goot staat niet meer Giërmo B. bij in de zaak over de moord op #DerkWiersum, zo bevestigde hij zojuist aan mij. De verdachte heeft inmiddels een nieuwe advocaat. Waarom de verdediging is neergelegd wil en mag Van der Goot niet zeggen. — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) March 30, 2020