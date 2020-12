Advocaat Martien R. wraakt Bossche rechtbank

Connect on Linked in

De van grootschalige drugs- en wapenhandel verdachte Brabander Martien R. heeft geen vertrouwen dat hij een eerlijk proces krijgt bij de rechtbank van Den Bosch. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft de rechtbank gewraakt omdat die vooringenomen zou zijn.

De rechtbank wees deze week alle onderzoekswensen en andere verzoeken die Kuijpers had gedaan af. Die had onder meer naar voren gebracht dat justitie het kennelijk jarenlang goed heeft gevonden dat de groep van R. met medeweten van politie en justitie drugs en wapens verhandelde. Dat was bekend uit een afluisteroperatie. Kuijpers wil dat het Openbaar Ministerie hierover veel meer informatie verschaft, maar dat hoeft niet van de rechtbank.

Kuijpers: ‘mij bekruipt het gevoel dat het OM van de rechtbank volstrekt vrij spel krijgt, en dat is ten onrechte’. Kuijpers: ‘De rechtbank heeft mijn verweer over de schending van het doorlaatverbod dat in artikel 126ff van het Wetboek van strafvordering staat, afgewezen met de motivering dat die rechtsregel niet was geschreven voor de verdachte.’ Martien R. heeft in overleg met Kuijpers besloten dat er geen vertrouwen meer is in deze rechtbank.

Kuijpers had verzocht de zaak over te hevelen naar een ander arrondissement omdat hij vermoedt dat Martien R. – door de reputatie die hij in Oost-Brabant heeft – door geen van de kamers van de rechtbank in Den Bosch nog onbevooroordeeld kan worden berecht.

De rechtbank wenste zich niet te verschonen van de zaak. Daarop heeft Kuijpers de rechtbank gewraakt. Eerder deze week deden de advocaten van twee medeverdachten al hetzelfde. Wanneer de wrakingskamer uitspraak zal doen is nog onbekend.

