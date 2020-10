OM: ‘Organisatie Martien R. ging na arrestatie door met drugshandel’

Connect on Linked in

De criminele organisatie rond Martien R. uit Oss ging volgens het Openbaar Ministerie tot een half jaar na zijn arrestatie op 13 november 2019 onverminderd door met drugshandel en drugstransporten. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch.

Factuur

Het OM baseert zich op door de politie gekraakte EncroChat-gesprekken van familieleden Arnold M. en Toon R. In die gesprekken communiceerden zij volgens justitie over cocaïne, mdma en wapens. Ook werd een factuur genoemd van verkochte cocaïne. Dat stond op naam van een bedrijf dat door de criminele organisatie is opgezet.

Arnold M. (56) werd op 25 november 2019 opgepakt. Nadat Martien R. was opgepakt, kreeg Arnold M. de leiding in de criminele organisatie, aldus het OM.

315 kilo coke

Volgens justitie blijkt uit ontsleutelde EncroChat-gesprekken dat Arnold M. betrokken was bij de smokkel van 315 kilo cocaïne in maart 2019. De drugs werden door de Douane onderschept. M. zou na de aanhouding van Martien R. ook auto’s en goederen hebben verplaatst, omdat werd verwacht dat een woning van R. in Berghem door de politie zou worden doorzocht.

“Dirty Harry”

Toon R. (de neef van Martien R.), die in mei 2020 als laatste werd opgepakt, chatte volgens het OM op EncroChat onder de naam “Dirty Harry”. Hij sprak in chats onder meer over zijn Beretta en over grondstoffen voor synthetische drugs. Bij zijn arrestatie in een vakantiehuisje in Ede vond de politie in een bus bij de woning zoutzuur en apaan: grondstoffen voor harddrugs waar hij via EncroChat over sprak.

Notities

In de telefoon die in een Mercedes van Martien R. werd gevonden, stonden naast berichten over drugs ook een notitie over het omkopen van een havenmedewerker voor 25.000 euro. In de notities staat onder meer: ‘110.000 betaald van restant bloke’ (cocaïne) en ‘bakken’ (containers).

Martien R. (49) wordt door justitie gezien als de leider van een familieorganisatie die zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel. De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt bij de grootschalige politieactie Operatie Alfa op en rond het woonwagenkamp in Oss waar R. woont. In totaal werden zestien verdachten gearresteerd.

De komende dagen zijn er opnieuw zittingen in de rechtbank in Den Bosch. Het OM meldde zondag dat het grootschalige onderzoek naar de organisatie na drie jaar is afgerond.