Advocaat moordverdachte Wiersum: ‘Cliënt lijkt in niets op signalementen’

De drie verdachten die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank op Schiphol maandag beslist. Volgens Gerald Roethof, de nieuwe advocaat van vermeend schutter Moreno B. (32), lijkt zijn cliënt in niets op de signalementen die ooggetuigen gaven.

Dreadlocks

Volgens Roethof lijkt Moreno B. totaal niet op de compositietekening die werd gemaakt aan de hand van de getuigenverklaringen. ‘Lippen, neus, alles is anders. Wat is het nut van compositietekeningen als ze totaal niet lijken?’ Roethof benadrukte dat de rechtbank kritisch moet kijken naar wat het OM presenteert. Waar getuigen spraken van een “getinte, slungelachtige, smalle jongen” is B. volgens zijn advocaat “pikzwart”, “dubbel gespierd” en heeft hij dreadlocks.

Roefhof zei in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol dat zijn cliënt de schutter niet kan zijn en waarschuwde voor “tunnelvisie” van de recherche, doordat het liquidatieonderzoek onder grote druk staat.

Genoeg bewijs

Het OM zei wederom sterke indicaties te hebben dat Moreno B. de schutter is, maar wil nog geen definitief standpunt innemen over de rolverdeling van de uitvoerders. Hoewel justitie erkent dat Moreno B. niet lijkt op de compositietekening van de schutter, moet hij toch in de cel blijven omdat er genoeg bewijs is dat hij samen met ‘chauffeur’ Giërmo B. (35) medeplichtig is aan de moord op Wiersum.

Ook Anouar Taghi (27), volgens het OM betrokken bij het leveren van de VW Transporter die bij de voorverkenningen van de liquidatie betrokken was, blijft evenals de andere twee verdachten vastzitten.

Derk Wiersum (de advocaat van kroongetuige Nabil B.) werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert.