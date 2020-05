Verdachte Utrechtse aanslag stond onder de tap (UPDATE)

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat twee rechtszaken waarin Anouar Taghi (26) verdachte is gescheiden worden behandeld: het meewerken aan de moord op advocaat Wiersum en een mislukte aanslag op een 28-jarige man in Utrecht. De rechtbank vindt dat er nu onvoldoende bewijs is dat Taghi op de hoogte was dat er een aanslag op Wiersum.

Onder de tap

Op een inleidende zitting over de moord op Wiersum, waarvoor Taghi de opdracht zou hebben gegeven, bevestigde het Openbaar Ministerie dat deze neef van Ridouan Taghi met twee Utrechters wordt verdacht van een mislukte moordaanslag. Op 30 oktober vorig jaar werd op de Utrechtse Hopakker een voetganger met hamers en een knuppel aangevallen. Vorige week zijn Oussama B. (23) en Jesse S. (22) hiervoor aangehouden. Ze zouden samen met Anouar Taghi een criminele organisatie hebben gevormd.

De recherche had in die periode enkele betrokken verdachten onder de tap. Verdachte Oussama B. voerde met het slachtoffer een telefoongesprek waarin een afspraak werd gemaakt. Op die avond werd de man zwaar mishandeld toen hij naar de afspraak kwam. De politie vond in de gebruikte bestelbus dna-sporen van Anouar Taghi, en ook een hamer met bloed van het slachtoffer. Ook zijn er aanwijzingen dat hij beschikte over een GPS-peilbaken dat is gebruikt in de omgeving van het huis van het slachtoffer.

Auto’s

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar op straat voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.

Het OM denkt dat Anouar Taghi de opdrachtgever voor de moord op Wiersum was. Maar tot nu toe zien de officieren van justitie alleen bewijs dat hij auto’s leverde die de uitvoerders hebben gebruikt bij de aanslag en voorbereidingen ervoor. Volgens justitie waren de uitvoerders Giërmo B. en Moreno B.. Uiteindelijk zullen de drie verdachten van de moord op Wiersum later gelijktijdig inhoudelijk worden behandeld. De rechtbank wil wel dat Taghi tot de volgende pro forma-zitting in juli vast blijft zitten.

Brunssum

Taghi ontkende op de zitting enige moord te hebben gecoördineerd. Zijn telefoons werden al voor de moord op Wiersum afgeluisterd en hij werd ook al geobserveerd. Volgens Taghi vond de politie daarin kennelijk ook geen bewijs. De rechtbank ziet op dit moment ook geen bewijs dat Taghi wist dat Wiersum met de geleverde auto’s zou worden vermoord.

De 22-jarige Jerlonny D. uit het Limburgse Brunssum is afgelopen maandag aangehouden. De politie denkt dat hij een VW Transporter heeft gestolen en vervolgens aan de groep van Anouar Taghi heeft verkocht. Deze auto is gebruikt bij de uitvoering van de moord op Wiersum.

In juni gaat de zaak over de aanslag in Utrecht verder, in juli is er weer een zitting in de zaak over advocaat Wiersum.

