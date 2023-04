Advocaat: ‘politie of justitie jokte over identiteit Sky-gebruikers’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie houdt informatie over de identiteit van Sky-gebruikers achter voor de rechtbank, zo stelt een advocaat in een rechtszaak over grootschalige import van cocaïne. Advocaat Cem Polat wilde een gebruiker van een Sky ECC-telefoon als getuige horen. De officier van justitie zei dat dit onmogelijk was omdat de identiteit van de gebruiker niet bekend was. Maar volgens Polat blijkt uit documenten dat justitie wel weet wie die man is. Polat heeft nu de rechtbank gewraakt omdat de rechtbank het verhoren van de getuige afwijst.

Geweigerd

In veel rechtszaken heeft het Openbaar Ministerie het afgelopen jaar geweigerd om de identiteit van gebruikers van encryptiediensten met wie verdachten contact hadden te geven, dit in het belang van het onderzoek. Deze personen konden daarom niet als getuige worden gehoord.

Nadat veel rechtbanken zich hier aanvankelijk bij neerlegden wordt in de meeste zaken nu door rechtbanken opdracht gegeven om de identiteit van gebruikers – en mogelijke getuigen, voorzover bekend – toch aan de rechtbank te geven.

Dat was ook in deze zaak het geval met 23 Sky-contacten van de verdachte. De officier van justitie stelde echter dat van slechts drie Sky-gebruikers de echte identiteit van de gebruiker bekend was. Advocaat Cem Polat toonde aan dat dit onjuist was en dat de officier van justitie de rechtbank niet juist had ingelicht. De man was zelfs op verzoek van Nederland aangehouden in het buitenland.

Polat: ‘Ik weet niet of de recherche of de officier deze informatie hebben willen achterhouden maar uit de buitenlandse stukken blijkt dat de identiteit van de gebruiker wel degelijk bij de recherche bekend was.’

Uitleg

Polat eiste maandag uitleg van de officier hierover en tevens nieuw onderzoek naar de identiteit van gebruikers van Sky-telefoons om te bezien of er toch niet meer bekend zijn. Ook verzocht hij de rechtbank de nieuwe getuige alsnog te kunnen horen.

Polat heeft de rechtbank nu gewraakt omdat de rechtbank deze verzoeken heeft afgewezen. De getuige hoeft volgens de rechtbank niet alsnog te worden gehoord omdat ‘er geen belang is’. Eerder had de rechtbank beslist dat drie Sky-tegencontacten gehoord moesten worden, juist omdat de officier aangaf dat die drie waren geïdentificeerd.

Polat wraakt daarom de rechtbank: ‘Ik vind de beslissingen van de rechtbank onbegrijpelijk en daarom is er de schijn van vooringenomenheid van de rechtbank. Mijn cliënt heeft van deze rechters geen eerlijk proces te verwachten.’