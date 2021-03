Advocaat: Rico is de dupe van kokervisie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in het onderzoek tegen de Chileense Amsterdammer Richard “Rico” R. (47) heel selectief gewinkeld om alleen belastende elementen eruit te vissen. Leon van Kleef, diens advocaat, vindt dat het Openbaar Ministerie aan kokervisie lijdt. Het OM eiste vorige week 14 jaar celstraf tegen R. wegens het leiden van een criminele organisatie die grootschalig cocaïne verscheepte en liquidaties liet plegen.

Media

In 2018 werd R. in Chili aangehouden en aan Nederland uitgeleverd op basis van de verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen. Van moorden en grootschalige cocaïnehandel was nog geen sprake, aldus Van Kleef. Volgens hem heeft een Nederlandse officier van justitie, die naar Chili reisde na de arrestatie, onder meer in Chileense media stemming gemaakt tegen zijn cliënt, over moorden en grootschalige drugshandel en zijn vermeende relaties met andere criminelen, zoals Ridouan Taghi en de Italiaan Raffaele I..

Volgens Van Kleef werd zo ‘de toon’ gezet en werd verder alles in het onderzoek daarna daaraan ondergeschikt gemaakt. Concreet bewijs tegen R. over moorden en drugshandel was en is er volgens hem niet.

Geen steunbewijs

Uit de vloed aan ontsleutelde pgp-berichten van Ennetcom en PGPSafe werden volgens Van Kleef juist die berichten gehaald die zijn client in verband zouden brengen met moorden en drugs. In die data kon de politie volgens Van Kleef een fishing expedition beginnen waarvoor de rechter-commissaris toestemming gaf op basis van de onjuiste voorspiegeling en de suggestieve voorstelling van zaken door het OM. Verder staan de enkele berichten meestal op zich, ontbreekt de context, en is er geen steunbewijs uit andere hoek, stelt de advocaat. De conclusies over die berichten zijn de interpretatie van het OM die tegenover de uitleg staat die R. ter zitting heeft gegeven.

Richard R. en zijn advocaat zeggen dat R. handelde in exclusieve horloges en bezig was met ondergronds bankieren. Volgens Het Parool zei Van Kleef: ‘Dergelijke ‘underground banking’ past veel beter bij de bij een medeverdachte in beslag genomen administraties dan drugshandel.’

Valse informatie

Ook waarschuwde Van Kleef ervoor dat er door rivalen valse informatie in omloop is gebracht die ook in de inhoud van de pgp-berichten circuleert.

Bovendien is de verkrijging van de Ennetcom-data van een server in Canada onrechtmatig, aldus Van Kleef, omdat de rechter die daar in Canada in 2016 toestemming voor gaf is misleid door het Nederlandse OM.

Advocaat Van Kleef vroeg de rechtbank om justitie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging.