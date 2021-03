Justitie eist 14 jaar cel tegen ‘Rico de Chileen’

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de Bunker in Amsterdam-Osdorp 14 jaar cel geëist tegen Richard R. (47), alias Rico de Chileen voor het leiden van een criminele organisatie, die als oogmerk het plegen van liquidaties en drugshandel had. Dat is de maximale strafeis die geldt voor het leiden van een criminele organisatie.

Luxeleven

Volgens justitie leidde de Chileense Amsterdammer een criminele organisatie die van 2014 tot 2017 op grote schaal cocaïne verhandelde, witwaste en liquidaties pleegde. R. leidde een luxeleven van het geld dat hij verdiende. Hij had verschillende luxe appartementen, verbleef in dure hotels en bezat luxe auto’s, horloges en designerkleding.

Dodenlijst

R. vormde volgens justitie een crimineel driemanschap met Ridouan Taghi en de tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. Richard R. en Taghi werkten volgens de officieren van justitie samen een dodenlijst af van rivalen die geliquideerd moesten worden. Volgens het OM zijn de berichten “huiveringwekkend en ijzingwekkend”. Bij een gelukte liquidatie juichten ze (‘whoooopppp, whoooopppp!’), een mislukte werd aangeduid als “stront”.

Het voornaamste bewijs tegen Rico de Chileen komt uit gekraakte pgp-chats die hij voerde met zijn kompanen. Justitie verdenkt het driemanschap van het voorbereiden van minstens vijf liquidaties, waarvan er twee zijn geslaagd.

Rafaele Imperiale

Volgens het Openbaar Ministerie werkten Richard R. en Taghi ook nauw samen met Camorra-baas Rafaele Imperiale. Samen hadden ze de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste.

Toestemming Chili

R. werd op in oktober 2017 in Chili opgepakt. Vijf maanden later werd hij aan Nederland uitgeleverd op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Omdat er toen nog geen liquidaties op de aanklacht stonden, kan R. daarvoor nog niet worden vervolgd. Daarvoor moeten de Nederlandse autoriteiten eerst toestemming vragen aan Chili.