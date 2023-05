Advocaten: anonieme getuigen over moord in buurthuis onbetrouwbaar

Connect on Linked in

De advocaten van Emylio G. en Randall D. vragen de rechtbank om vrijspraak in de zaak van het doodschieten van een 17-jarige jongen in een buurthuis in Amsterdam-Wittenburg op 26 januari 2018. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen de twee geëist voor deze schietpartij en voor andere levensdelicten.

Aan elkaar knopen

De schutters zagen de stagiair Mohamed Bouchikhi (17) aan voor het eigenlijk doelwit, de man die bij de aanslag, net als een jonge vrouw, gewond raakte.

Volgens Het Parool betoogden de advocaten van Emylio G. (30), Kerem Canatan en Sylvester Römer, woensdag dat dat de recherche in het dossier, en de officieren van justitie in het requisitoir, ten onrechte allerlei feiten aan elkaar knopen om het bewijs rond te krijgen.

Anonieme getuigen

Belangrijk in het bewijs zijn de verklaringen van twee bedreigde anonieme getuigen, die de twee verdachten beschuldigen van verschillende moorden. De advocaten noemen de verklaringen ‘gebrekkig’.

Bovendien vinden de advocaten de verklaringen niet sterk omdat ze vol zitten met details die al in de media waren besproken voordat de twee gingen verklaren. Bovendien maakt een van de getuigen een fout in de beschrijving van de kleding van het dodelijk slachtoffer in het buurthuis, een fout die ook in de uitzending van Opsporing Verzocht was gemaakt.

Honderden vragen

Alexander Admiraal, de advocaat van Randall D. (41) benadrukte dat de verklaring van de getuigen in een heel laat stadium aan het dossier zijn toegevoegd. Advocaten van beide verdachten hebben honderden vragen opgeschreven waarvan er niet één is gesteld aan de getuigen.

De rechtbank heeft de getuigen volgens de advocaten dus niet voldoende kunnen verhoren om hun beweringen te toetsen.

‘Roddel’

De advocaten vermoeden dat de verklaringen veel ‘roddel en achterklap’ van de straat bevatten.

Wat betreft heimelijk door de recherche opgenomen gesprekken van Randall D., waarin deze volgens justitie spreekt over onder meer de rol van G. bij de moord op Siegmar Flaneur, tekenen de advocaten aan dat de belastende fragmenten geen volledige zinnen zijn. Het zijn slecht verstaanbare mix van halve zinnen in straattaal, Nederlands en Papiaments, die ook de tolken verschillend interpreteren.