OM: gewetenloze moordenaars verdienen levenslang

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam levenslange celstraf geëist tegen Emylio G. (“Millie”, 30) en Randall D. (41) voor doodschieten van stagiair Mohamed Bouchikhi (17, foto) in 2018 in een buurthuis op Amsterdam-Wittenburg.

Aanvalsgeweren

Randall D. liquideerde op 9 juni 2015 in Zaandam volgens het Openbaar Ministerie ook de Amsterdamse crimineel Lucas Boom. Daarbij waren nog anderen betrokken. De schutters schoten met aanvalsgeweren in de buurt van een schoolplein waar op dat moment kinderen aanwezig waren. De andere verdachten komen later voor de rechter.

Emylio G. moet volgens justitie ook voor een moord in Amsterdam-Zuidoost levenslang krijgen. In februari van 2015 zou hij Siegmar Flaneur hebben doodgeschoten, op een fietspad bij het Leerdamhof in Gaasperdam, in Amsterdam-Zuidoost.

‘Kil en gewetenloos’

Justitie karakteriseert de twee verdachten als ‘kil en gewetenloos’.

Naast de moorden wordt hen ook nog twee pogingen moord ten laste gelegd. In het buurthuis raakten ook het eigenlijke doelwit Gianni L. (19) zwaargewond, net als een onschuldig meisje van 20 jaar, die daar toevallig ook aanwezig was.

Justitie vindt bovendien dat Randall D. ook nog betrokken was bij de moord op Flaneur.

Bedreigde getuigen

In de zaken hebben in totaal drie (anonieme) bedreigde getuigen een verklaring afgelegd over de betrokkenheid van de verdachten bij de moorden. De officieren van justitie vinden dat deze verklaringen kunnen worden gebruikt voor de bewijsvoering.

Daarnaast zijn er ook nog andere bewijsmiddelen die volgens de officieren van justitie naar de betrokkenheid van de twee mannen bij de moorden de twee pogingen daartoe wijzen. Dat zijn onder meer afgeluisterde gesprekken, telefoongegevens, verkeerscamera’s, camerabeelden, forensisch bewijs en verklaringen van getuigen.

‘Huurmoorden’

De officieren van justitie spreken van ‘huurmoorden die zijn gepleegd voor geldelijk gewin’. Zowel de voorbereidingen als de uitvoering hebben een zeer professioneel karakter, volgens het Openbaar Ministerie.

De twee verdachten zijn in het verleden al vaak met justitie in aanraking geweest. Randall D. is vanaf zijn 18de regelmatig veroordeeld voor onder meer vuurwapenbezit, handel in harddrugs en diverse diefstallen en berovingen.

G. verdachte zit een straf uit van 14,5 jaar die het gerechtshof in Amsterdam hem in maart 2022 oplegde voor een poging liquidatie.

Na vandaag komen de advocaten aan het woord. De rechtbank verwacht pas op 4 augustus uitspraak te doen.