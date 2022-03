Advocaten hekelen EncroChat-bewijs rond drugsorganisatie “Peerke” S.

Connect on Linked in

Tijdens een pro-formazitting in de strafzaak tegen de drugsorganisatie rond Brabander Peter “Peerke” S. (59) heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag beslist dat er in mei een speciale regiezitting komt over de rechtmatigheid van het EncroChat-bewijs. Dat schrijft Eindhovens Dagblad.

Arrestaties

In november vorig jaar werden in totaal acht verdachten gearresteerd in een onderzoek naar internationale handel in synthetische drugs. De invallen vonden plaats in Eindhoven, Valkenswaard, Waalre, Heeze, Eersel, Venlo, Weert, Bladel en in Spanje en België. Hoofdverdachte Peerke S. werd aangehouden in zijn cel.

De politie vond bij één van de invallen een vuurwapen, een kilo drugs, vermoedelijk crystal meth, en ook een grote hoeveelheid chemicaliën, en enkele ketels om synthetische drugs mee te maken.

EncroChat

De zaak kwam volgens de politie aan het rollen door informatie uit gekraakte chats van EncroChat. Hierin kwam naar voren dat een criminele groepering zich mogelijk bezig hield met grootschalige invoer van chemicaliën voor synthetische drugs, het opzetten van drugslabs, het produceren van synthetische drugs en met het in- en uitvoeren van cocaïne.

Tenlastelegging

Tijdens de pro-formazitting vrijdag werd duidelijk dat de meeste verdachten in de organisatie van Peer S. met hulp van adjudant Karel K. (43) uit Eindhoven verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie en voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Ook in- en uitvoer van drugs en gewoontewitwassen wordt meerdere verdachten ten laste gelegd.

Volgens Eindhovens Dagblad was er sprake van de uitvoer van ruim 100 kilo cocaïne naar Engeland en import van ruim 800 kilo hasj naar Nederland. Ook ‘is er nog iets met ketamine’, maar dat moet nog precies worden uitgezocht.

Professionele taakverdeling

Volgens de officier van justitie was er binnen de professionele organisatie sprake van een vakmatige taakverdeling en had ieder zijn eigen rol. Bijna allemaal hadden ze een chemische achtergrond. Henk M. (50) uit Venlo zocht de locaties, Roel S. (35) uit Heeze richtte de drugslabs in en Nicky G. (35) uit Eindhoven regelde de grondstoffen. De transporteur (41) woont in Waalre en schakelde zijn buurman (57) in. Kevin van der W. (29) uit Eindhoven was de inpakker en loopjongen van adjudant Karel K.

Vrijwel alle tenlastelegging is gebaseerd op gekraakte EncroChat-berichten, maar daar wringt volgens de advocaten van de verdachten nu juist de schoen. Praten over drugssmokkel betekent nog niet dat er drugs gesmokkeld zijn. En zo ja, waar is al dat spul en wie zegt dan hoeveel het was?

Toelaatbaarheid bewijs

Daarnaast heeft elk land zijn eigen regels over toelaatbaarheid van bewijs in EncroChat-zaken. In Engeland geldt bijvoorbeeld het ‘gewone’ tappen niet. De server van het bedrijf Encrochat is in 2020 door de Franse politie met hulp van de Nederlandse politie gehackt. Mag Nederland dat bewijs zomaar gebruiken?

Deze knelpunten zullen tijdens de regiezitting in mei 2022 besproken worden. Zes van de acht verdachten blijven tot die tijd vastzitten. Een negende verdachte is te ziek om in een cel te verblijven.