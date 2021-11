“Peerke” S. gearresteerd in onderzoek synthetische drugs

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag Peter “Peerke” S. (59) gearresteerd. S. is met nog zes mensen aangehouden, zo schrijft De Telegraaf. Volgens verschillende media draait de zaak om grootschalige productie van synthetische drugs. Eindhovenaar S. was getuige in het liquidatieproces Passage, tegen onder meer Dino Soerel. Hij was rond de eeuwwisseling een van de hoofdverdachten in een wereldwijd onderzoek naar de export van xtc-pillen.

Israelier

In 2007 kreeg S. ruim elf jaar cel voor die xtc-handel. In 2001 liep bij de politie een onderzoek naar een Amsterdamse Israeliër die samen met andere Israeliërs verantwoordelijk zou zijn voor een internationale smokkel van xtc, onder meer naar de Verenigde Staten. Op 20 november 2001 was er in de Duitse havenstad Lübeck een inbeslagname van 1,6 miljoen xtc-pillen. Die pillen zaten verstopt tussen dozen droogbloemen, en hadden als bestemming Australië.

Op een Pools zeiljacht in de haven van Zierikzee lagen in 2002 1,5 miljoen xtc-pillen. Korte tijd later trof de recherche een kleine 100.000 pillen aan in een garagebox in Spijkenisse. De Duitsen de Nederlandse vangst bevatten dezelfde pillen. Die waren gemaakt onder leiding van Peter S. zo concludeerden de rechters.

Volgens het Openbaar Ministerie was S. op dat moment misschien wel de grootste producent van xtc ter wereld.

A2

S. kwam in 2010 op vrije voeten. In dat jaar namen onbekenden zijn woning in Eindhoven onder vuur met automatische geweren, waarbij vele tientallen keren werd geschoten. Peer S. kreeg daarna voor langere tijd een gebiedsverbod voor dat deel van Eindhoven, maar hoefde uiteindelijk niet te verhuizen.

In 2011 trad S. op als getuige van de verdediging van onder meer Jesse R. in het Passage-proces. Hij vertelde dat hij op zekere dag tijdens een afspraak in de buurt van de A2 in Utrecht van kroongetuige Peter La Serpe had gehoord dat deze die dag iemand had doodgeschoten. Dat was volgens Jesse R. hasjhandelaar Gerrie Bethlehem die later in 2002 zou worden gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal.

In 2019 besloot het gerechtshof Den Bosch dat S. en zijn vriendin samen nog 400.000 euro aan crimineel verdiend vermogen aan de Staat moesten betalen. Het Openbaar Ministerie had 1,5 miljoen euro gevorderd, maar de rechtbank kwam in 2012 tot 200.000 euro.