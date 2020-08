Advocaten Marengo-proces wraken rechter-commissaris

Connect on Linked in

Advocaten van verschillende verdachten in het liquidatie-proces Marengo hebben de twee rechters-commissaris die de zaak behandelen gewraakt. Dat heeft het kantoor Ficq & Partners laten weten.

Geen toelichting

Het gaat onder meer om Nico Meijering en Christian Flokstra, advocaten van de broers Saïd en Mohamed Razzouki, die terechtstaan voor het medeplegen van verschillende liquidaties, met onder andere Ridouan Taghi en kroongetuige Nabil B..

De advocaten zeggen op dit moment geen toelichting te willen geven. Berichtgeving in De Telegraaf waarin erover geschreven wordt noemen ze onjuist.

In de zaak #26Marengo zijn inderdaad namens onze cliënten de rechters-commissaris gewraakt. De beschreven feitelijke gang van zaken in dit artikel is echter onjuist. Niettemin zullen wij vooralsnog geen nadere toelichting geven. https://t.co/EcGDDovDSa — Ficq & Partners (@FicqPartners) August 19, 2020

Naam

Bij een wraking vindt een procespartij dat een rechter de schijn van vooringenomenheid wekt. Waar het precies om gaat is niet helder.

De wraking komt nadat er – volgens betrokkenen – dinsdag tijdens een verhoor discussie ontstond toen advocaat Meijering verzocht om de vriendin van de kroongetuige als getuige te mogen horen. Deze naam komt voor in het Marengo-dossier. Eerder bepaalde de rechter-commissaris dat sommige namen om veiligheidsredenen geheim moeten blijven.

De sfeer in het Marengo-proces is sinds vorige week uiterst gespannen nadat naar drie kranten een proces-verbaal bleek te zijn uitgelekt waarin de politie schrijft dat advocaten van Ficq & Partners informatie uit een strafdossier naar de groep van Taghi zouden hebben gelekt. Vervolgens bracht een officier van justitie in een openbare zitting deze gelekte informatie ook nog in verband met een liquidatie.

De advocaten van Ficq & Partners vinden dat ze op grond van halfbakken informatie uit stukjes pgp-chats door het Openbaar Ministerie publiekelijk en ten onrechte aan de schandpaal zijn genageld, zonder dat er een tuchtrechtelijke klacht over hen is aangebracht.

De verhoren bij de rechter-commissaris liggen nu stil. Wanneer de wrakingskamer bijeenkomt is nog onbekend.

Zie:

Openbaar Ministerie brengt lekken door advocaten in verband met liquidatie (UPDATE)